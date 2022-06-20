Черновецкому предъявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины – Офис генпрокурора

Черновецкий после начала полномасштабного вторжения РФ в Facebook заявлял, что "Россия – не личный враг" украинцев Фото: Elena Chernovetska / Facebook

"По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мэр столицы на собственной странице в Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций – незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы, эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Имя Черновецкого в релизе не упоминается, но пресс-служба ОГП разместила заблюренное фото бывшего мэра, на котором можно узнать политика.

Facebook-страница Черновецкого сейчас недоступна, но агентство УНИАН 9 марта публиковало скриншоты его постов, обнародованных в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Согласно им, Черновецкий заявил, что разрыв дипломатических отношений Украины с РФ "приведет к большим человеческим страданиям", а в комментариях к посту высказал мнение, что "Россия – не личный враг" украинцев, и призвал их не брать в руки оружие и не смотреть новости.

Скриншот: Leonid Chernovetskyi / Facebook

"Война – это когда одна страна хочет захватить другую. Сейчас идут удары по военным группировкам, которые пытались силой захватить Донецк и Луганск. Это лишь демонстрация силы и удары по военным объектам. Признают границы (вероятно, идет речь о группировках "ЛДНР". – "ГОРДОН") – сразу все закончится. В ту же секунду. Это можно и нужно было сделать восемь лет назад вместо бомбардировок гражданских объектов и запугивания населения", – написал он.