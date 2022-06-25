В результате обстрелов со стороны войск РФ в Харьковской области 24 июня погиб один человек, ранены девять – Синегубов

Синегубов сообщил, что 24 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"В результате российских обстрелов, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Изюмском районе пять мирных жителей ранены, одна женщина 59 лет погибла. В городе Чугуев двое раненых, в Чугуевском районе ранения получил фельдшер экстренной медпомощи. Один человек ранен в Харьковском районе", – говорится в сообщении.

Синегубов написал, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова.

"Повреждены частные домовладения, девятый и десятый этажи офисного здания в центре города. По предварительной информации, пострадавших нет. На территории области враг за минувшие сутки обстреливал Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров, есть погибшие и раненые", – заявил глава ОВА.

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Скриншот: Олег Синєгубов / Facebook