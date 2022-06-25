В результате обстрелов со стороны войск РФ в Харьковской области 24 июня погиб один человек, ранены девять – Синегубов

"В результате российских обстрелов, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Изюмском районе пять мирных жителей ранены, одна женщина 59 лет погибла. В городе Чугуев двое раненых, в Чугуевском районе ранения получил фельдшер экстренной медпомощи. Один человек ранен в Харьковском районе", – говорится в сообщении.
Синегубов написал, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетные удары по Киевскому и Немышлянскому районам Харькова.
"Повреждены частные домовладения, девятый и десятый этажи офисного здания в центре города. По предварительной информации, пострадавших нет. На территории области враг за минувшие сутки обстреливал Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров, есть погибшие и раненые", – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.
15 июня Офис генпрокурора сообщил, что в результате постоянных атак российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ погибло 760 мирных жителей, ранено более 1000.