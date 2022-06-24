С 24 февраля спасатели извлекли из-под завалов в Харьковской области тела 179 погибших – ГСЧС

"На сегодняшний день спасатели Харьковского гарнизона провели разбор завалов на более чем 140 объектах, на которых были спасены более 160 человек и, к сожалению, извлечены тела 179 погибших", – сказал он.
Торяник отметил, что наиболее масштабные поисковые работы и работы по разбору завалов проводились в Шевченковском и Киевском районах Харькова, а также в Харьковском районе области.
Замглавы ГУ ГСЧС также сообщил, что с 24 февраля пять сотрудников Харьковского гарнизона ГСЧС (три сапера и два спасателя) погибли, 15 были ранены.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган".
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.