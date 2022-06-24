С 24 февраля спасатели извлекли из-под завалов в Харьковской области тела 179 погибших – ГСЧС

"На сегодняшний день спасатели Харьковского гарнизона провели разбор завалов на более чем 140 объектах, на которых были спасены более 160 человек и, к сожалению, извлечены тела 179 погибших", – сказал он.

Торяник отметил, что наиболее масштабные поисковые работы и работы по разбору завалов проводились в Шевченковском и Киевском районах Харькова, а также в Харьковском районе области.

Замглавы ГУ ГСЧС также сообщил, что с 24 февраля пять сотрудников Харьковского гарнизона ГСЧС (три сапера и два спасателя) погибли, 15 были ранены.

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