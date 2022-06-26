За сутки в Харьковской области семь раненых, погибла пожилая женщина – Синегубов

Оккупанты не прекращают обстреливать Харьков и Харьковскую область Фото: hk.npu.gov.ua

Три человека пострадали в Харькове, четверо – в Изюмском районе. 79-летняя жительница Богодуховского района погибла.

"Ночью оккупанты снова обстреливали жилые районы Харькова, в частности Немышлянский и Холодногорский районы, и исключительно гражданскую инфраструктуру, что свидетельствует об очередном терроре против мирного населения", – написал Синегубов.

Из-за вражеских обстрелов в Харькове горели балконы квартир многоэтажек, автомобили, гаражи, повреждены медучреждение и двухэтажный жилой дом.

В течение суток оккупанты также обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области. В результате были повреждены жилые дома, горели хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

"Самым горячим в области остается изюмское направление. Враг пытается удержать ранее занятые позиции. Наши Вооруженные силы ежедневно минусуют личный состав и технику оккупантов", – добавил Синегубов.

В полиции Харьковской области сообщили, что за сутки задокументировали в регионе более 50 фактов повреждений зданий и сооружений от вражеских обстрелов и пожаров. Под обстрелы попали Чугуев, Золочев, Рогань.

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