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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Харьковской области семь раненых, погибла пожилая женщина – Синегубов

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Оккупанты не прекращают обстреливать Харьков и Харьковскую область
Оккупанты не прекращают обстреливать Харьков и Харьковскую область
Фото: hk.npu.gov.ua

За сутки 25 июня из-за обстрелов российскими оккупантами семь мирных жителей Харьковской области госпитализированы с ранениями. Об этом сообщил утром 26 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Три человека пострадали в Харькове, четверо – в Изюмском районе. 79-летняя жительница Богодуховского района погибла. 

"Ночью оккупанты снова обстреливали жилые районы Харькова, в частности Немышлянский и Холодногорский районы, и исключительно гражданскую инфраструктуру, что свидетельствует об очередном терроре против мирного населения", – написал Синегубов.

Из-за вражеских обстрелов в Харькове горели балконы квартир многоэтажек, автомобили, гаражи, повреждены медучреждение и двухэтажный жилой дом.

В течение суток оккупанты также обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области. В результате были повреждены жилые дома, горели хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

"Самым горячим в области остается изюмское направление. Враг пытается удержать ранее занятые позиции. Наши Вооруженные силы ежедневно минусуют личный состав и технику оккупантов", – добавил Синегубов.

В полиции Харьковской области сообщили, что за сутки задокументировали в регионе более 50 фактов повреждений зданий и сооружений от вражеских обстрелов и пожаров. Под обстрелы попали Чугуев, Золочев, Рогань. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

15 июня Офис генпрокурора сообщил, что в результате постоянных атак российских оккупантов в Харькове и Харьковской области с начала полномасштабного вторжения РФ погибло 760 мирных жителей, ранено более 1000.

Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, Чугуев, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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