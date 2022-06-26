Ночью оккупанты обстреливали Харьков: попали в медучреждение и жилые дома. Спасатели вытащили из-под завалов двух человек

В медучреждении в 602-м микрорайоне повреждены крыша, технические этажи и операционная. В результате атаки никто из пациентов или персонала не пострадал.
Также ночью оккупанты стреляли по жилым домам на Алексеевке и в Холодногорском районе. Боеприпас попал в двухэтажный дом и обвалил его. Двух человек сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов.
Сразу три пожара, связанных с военными действиями, потушили ночью в Немышлянском районе. Горели два гаража, несколько автомобилей, балкон квартиры в девятиэтажном доме. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Также пиротехники ГСЧС в течение суток ликвидировали 13 вражеских боеприпасов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган".
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.