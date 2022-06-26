Ночью оккупанты обстреливали Харьков: попали в медучреждение и жилые дома. Спасатели вытащили из-под завалов двух человек

В медучреждении в 602-м микрорайоне повреждены крыша, технические этажи и операционная. В результате атаки никто из пациентов или персонала не пострадал.

Также ночью оккупанты стреляли по жилым домам на Алексеевке и в Холодногорском районе. Боеприпас попал в двухэтажный дом и обвалил его. Двух человек сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов.

Сразу три пожара, связанных с военными действиями, потушили ночью в Немышлянском районе. Горели два гаража, несколько автомобилей, балкон квартиры в девятиэтажном доме. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Также пиротехники ГСЧС в течение суток ликвидировали 13 вражеских боеприпасов.

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