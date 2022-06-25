Оккупанты снова обстреляли "Источник нейтронов" в Харькове, есть угроза ядерной безопасности – Госатомрегулирования

"Источник нейтронов" в Харькове попадал под обстрел как минимум четыре раза Фото: nas.gov.ua (архив)

"В результате очередного обстрела Харькова [...] повреждения получила ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". [...] В результате предварительного осмотра площадки установлен факт нанесения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки", – говорится в сообщении.

Со ссылкой на Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" Госатомрегулирования перечислило поврежденные 25 июня части установки:

северная стена пристройки ускорителя до экспериментальной залы установки;

вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;

вентиляционная труба основного здания установки;

система охлаждения клистронной галереи ускорителя;

корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания;

обшивка основного здания установки.

"Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования для идентификации всех повреждений. [...] Ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Оперативный персонал контролирует состояние ЯПУ "Источник нейтронов", продолжает работу по устранению последствий боевых действий и поддержанию в работоспособном состоянии оборудования ядерной установки", – объяснили в инспекции.

Госатомрегулирования подчеркивает, что из-за обстрелов такая работа "усложнена, а иногда и невозможна".

"Внешнее электроснабжение ЯПУ "Источник нейтронов" отсутствует. В результате измерения переносным дозиметром установлено, что радиационный фон в экспериментальном зале здания ЯПУ "Источник нейтронов" в пределах нормы", – отметили в ведомстве.

Там напомнили, что "Источник нейтронов" в Харькове обстреливали уже не раз, в связи с чем существует вероятность новых повреждений, "что может повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности".

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