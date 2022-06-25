Оккупанты снова обстреляли "Источник нейтронов" в Харькове, есть угроза ядерной безопасности – Госатомрегулирования

"В результате очередного обстрела Харькова [...] повреждения получила ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". [...] В результате предварительного осмотра площадки установлен факт нанесения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки", – говорится в сообщении.
Со ссылкой на Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" Госатомрегулирования перечислило поврежденные 25 июня части установки:
"Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования для идентификации всех повреждений. [...] Ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Оперативный персонал контролирует состояние ЯПУ "Источник нейтронов", продолжает работу по устранению последствий боевых действий и поддержанию в работоспособном состоянии оборудования ядерной установки", – объяснили в инспекции.
Госатомрегулирования подчеркивает, что из-за обстрелов такая работа "усложнена, а иногда и невозможна".
"Внешнее электроснабжение ЯПУ "Источник нейтронов" отсутствует. В результате измерения переносным дозиметром установлено, что радиационный фон в экспериментальном зале здания ЯПУ "Источник нейтронов" в пределах нормы", – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что "Источник нейтронов" в Харькове обстреливали уже не раз, в связи с чем существует вероятность новых повреждений, "что может повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности".
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Научный центр, в котором расположен "Источник нейтронов", попадал под обстрелы как минимум четыре раза – 6-го, 11-го, 26-го и 28 марта. Комплекс был полностью обесточен, ядерная установка переведена "в глубокое подкритическое состояние".
После одного из обстрелов на территории площадки "Источника нейтронов" обнаружили неразорвавшийся снаряд от РСЗО "Смерч".