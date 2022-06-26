РФ атаковала Одесскую область двумя противокорабельными ракетами, обе сбили на подлете к Одессе – ОК "Юг"

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг", которое публикует Telegram-канал горсовета Одессы.

"Под прикрытием грозы враг атаковал Одесскую область двумя противокорабельными ракетами типа "Оникс", выпустив их из берегового ракетного комплекса "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма. Но силы противовоздушной обороны готовы в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлете к Одессе", – проинформировали в командовании.

Контекст:

Россия регулярно атакует юг Украины и в частности Одесскую область ракетами, в том числе сверхзвуковыми "Ониксами", которые запускает с территории оккупированного Крыма, значительную часть ракет сбивает ПВО.

20 июня оккупанты нанесли массированный удар 14 ракетами по Одесской и Николаевской областях, есть погибший в Одессе. 22 июня по Николаеву оккупанты выпустили семь ракет, в городе возникли пожары, есть пострадавшие. 23 июня РФ снова нанесла ракетный удар по югу: над Одесской областью сбили две ракеты, в Николаеве оккупанты попали в объекты инфраструктуры.

Использование противокорабельных ракет для ударов по наземным целям говорит о нехватке определенного вида боеприпасов в армии оккупантов, говорил старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.