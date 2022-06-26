В результате утреннего обстрела Киева предварительно погиб один человек, ранены четверо – Офис генпрокурора

"Утром 26 июня вооруженные силы РФ совершили обстрел центрального района Киева. Ракетными ударами повреждены девятиэтажный жилой дом и близлежащая инфраструктура. В доме произошло возгорание с частичным разрушением седьмого, восьмого и девятого этажей. По предварительным данным, один человек погиб. Госпитализированы четыре пострадавших, в том числе женщина и ребенок, спасенные из-под завалов", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что количество жертв и пострадавших уточняется.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что из дома, по которому попала ракета, эвакуировали 25 человек. Он также проинформировал о госпитализации четырех пострадавших, в том числе ребенка и его матери. О наличии погибших Кличко не сообщил.
Мэр добавил, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что пострадало по меньшей мере пять человек.
Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены.
Киевская областная военная администрация сообщала, что в области утром ПВО сбила ракету.