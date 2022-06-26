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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного обстрела Киева есть жертвы, повреждены дом и детский сад

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Одна из ракет прилетела рядом с детским садом
Одна из ракет прилетела рядом с детским садом
Фото: Бабель / Telegram

В результате ракетного обстрела Киева утром 26 июня в городе были повреждены многоквартирный дом и здание детского сада, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Об этом он написал в Telegram.

"Очередное воскресенье, когда Киев проснулся от "высокоточных" ракет, попавших в жилой дом и детский сад. Есть жертвы… Это изверги", – написал Ткаченко.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, погиб отец ранее спасенной из-под завалов семилетней девочки. Мать ранена, ее также извлекли из-под завалов спасатели. 

"Бабель" сообщает, что детский сад и дома вокруг него лишились окон и иссечены осколками. На месте прилета огромная воронка. 

Видео опубликовал также корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. 

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/videos/5273452392783216/

Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщает ГСЧС. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, пострадало по меньшей мере пять человекИз-под завалов спасли семилетнюю девочку

Киевская областная военная администрация сообщала, что в области утром ПВО сбила ракету.

Теги: Киев, ГСЧС, Антон Геращенко, Александр Ткаченко, жертвы, война России против Украины, ракеты, погибшие, детский сад
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