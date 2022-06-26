В результате ракетного обстрела Киева есть жертвы, повреждены дом и детский сад

Одна из ракет прилетела рядом с детским садом Фото: Бабель / Telegram

"Очередное воскресенье, когда Киев проснулся от "высокоточных" ракет, попавших в жилой дом и детский сад. Есть жертвы… Это изверги", – написал Ткаченко.

По информации советника главы МВД Антона Геращенко, погиб отец ранее спасенной из-под завалов семилетней девочки. Мать ранена, ее также извлекли из-под завалов спасатели.

"Бабель" сообщает, что детский сад и дома вокруг него лишились окон и иссечены осколками. На месте прилета огромная воронка.

Видео опубликовал также корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщает ГСЧС.

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