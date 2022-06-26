Под завалами дома в Киеве, куда попала российская ракета, есть люди. Двух пострадавших госпитализировали – Кличко

"В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двух пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром Кличко сообщал о взрывах в столице. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены. Есть пострадавшие, их точное число в ГСЧС не озвучивали.

Киевская областная военная администрация сообщала, что в области утром ПВО сбила ракету.