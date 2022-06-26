Под завалами дома в Киеве, куда попала российская ракета, есть люди. Двух пострадавших госпитализировали – Кличко

"В жилом доме в Шевченковском районе, куда попала ракета, продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами есть люди. Часть жителей эвакуировали, двух пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать, медики на месте", – заявил он.
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Утром Кличко сообщал о взрывах в столице. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены. Есть пострадавшие, их точное число в ГСЧС не озвучивали.
Киевская областная военная администрация сообщала, что в области утром ПВО сбила ракету.
Предыдущий удар по Киеву оккупанты нанесли 5 июня – ракетами были разрушены несколько цехов Дарницкого вагоноремонтного завода.
До того атак на столицу не было с апреля. 28 апреля по Шевченковскому району запустили сразу несколько ракет, одну перехватила ПВО, две прилетели, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом. В результате обстрела погибла журналистка "Радіо Свобода" Вера Гирич, еще 10 человек пострадали.