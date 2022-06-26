В результате обстрела в Киеве загорелся дом, есть пострадавшие – ГСЧС

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 6.29.

"Бойцы [ГСЧС] установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме с частичным разрушением седьмого, восьмого и девятого этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 м². В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. По предварительным данным, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

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