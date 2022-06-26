В результате обстрела в Киеве загорелся дом, есть пострадавшие – ГСЧС

Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС в 6.29.
"Бойцы [ГСЧС] установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме с частичным разрушением седьмого, восьмого и девятого этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 м². В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации пожара и спасению людей. По предварительным данным, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в столице.
Киевская областная военная администрация сообщала, что в области утром ПВО сбила ракету.
Предыдущий удар по Киеву оккупанты нанесли 5 июня – ракетами были разрушены несколько цехов Дарницкого вагоноремонтного завода.
До того атак на столицу не было с апреля. 28 апреля по Шевченковскому району запустили сразу несколько ракет, одну перехватила ПВО, две прилетели, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом. В результате обстрела погибла журналистка "Радіо Свобода" Вера Гирич, еще 10 человек пострадали.