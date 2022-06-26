В Киеве произошло несколько взрывов, из двух домов эвакуируют людей – мэр

"Бригады скорой и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жильцов", – написал городской голова.

По данным нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, прозвучало четыре взрыва подряд, теперь в Киеве виден черный дым.

По предварительной информации Гончаренко, российские оккупанты попали в жилой дом, есть раненые. Начался пожар.

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