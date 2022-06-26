В Киеве произошло несколько взрывов, из двух домов эвакуируют людей – мэр

"Бригады скорой и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жильцов", – написал городской голова.
По данным нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, прозвучало четыре взрыва подряд, теперь в Киеве виден черный дым.
По предварительной информации Гончаренко, российские оккупанты попали в жилой дом, есть раненые. Начался пожар.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Предыдущий удар по Киеву случился 5 июня – оккупанты разрушили ракетами несколько цехов Дарницкого вагоноремонтного завода.
До того атак на столицу не было с апреля. 28 апреля по Шевченковскому району запустили сразу несколько ракет, одну перехватила ПВО, две прилетели, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом. В результате обстрела погибла журналистка "Радіо Свобода" Вера Гирич, еще 10 человек пострадали.