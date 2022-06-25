Зеленский о ракетных ударах оккупантов: Собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать показуху

Об этом в вечернем обращении, опубликованном в Telegram Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"45 российских ракет за ночь и утро одних сегодняшних суток. Житомирская область, Львовская, Черниговская, Николаев. К вечеру – еще ракеты. Разные типы, разные районы запуска... Все они были запущены с одной целью – показать, что Россия как-то может дожать, что российской армии что-то удастся", – сказал президент.
Зеленский отметил, что 25 июня начался пятый месяц полномасштабной войны.
"Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет. Это такой этап войны – сложный нравственно, сложный эмоционально. Когда знаем, что у врага все равно ничего не получится, когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных пределов этого, не чувствуем, сколько еще ударов, потерь, усилий будет, прежде чем увидим, что победа уже на нашем горизонте", – подчеркнул президент.
По его словам, обстрелы городов Украины оккупантами – не просто разрушение инфраструктуры, а "это также очень циничное, просчитанное давление на эмоции наших людей".
"Но это не нас, а мы нажмем. Никакие российские ракеты, никакие удары не способны сломить дух украинцев. И каждая их ракета – аргумент в наших переговорах с партнерами", – резюмировал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ночью и утром 25 июня российские оккупанты нанесли массированные ракетные удары по поселку Десна в Черниговской области, по воинским частям и другим объектам в Житомирской области.
Украинские военные и местные власти отмечали, что удары были нанесены с территории Беларуси. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в Беларуси фиксировали массовые запуски ракет с российских бомбардировщиков по Украине.
В ГУР Минобороны Украины отметили, что это первый авиаудар по Украине, нанесенный непосредственно с территории Беларуси. В разведке считают, что это очередная попытка РФ втянуть Беларусь в войну.
Также россияне ударили ракетами по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, этот удар был нанесен с Черного моря.
Часть ракет сбила украинская ПВО.
Вечером оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Сарнам Ровенской области, попав в СТО с мойкой и комплекс по ремонту автомобилей, сообщил глава ОВА Виталий Коваль. В результате обстрела трое человек погибли, еще четверо получили ранения, отметил он.