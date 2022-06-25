Зеленский о ракетных ударах оккупантов: Собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать показуху

Об этом в вечернем обращении, опубликованном в Telegram Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"45 российских ракет за ночь и утро одних сегодняшних суток. Житомирская область, Львовская, Черниговская, Николаев. К вечеру – еще ракеты. Разные типы, разные районы запуска... Все они были запущены с одной целью – показать, что Россия как-то может дожать, что российской армии что-то удастся", – сказал президент.

Зеленский отметил, что 25 июня начался пятый месяц полномасштабной войны.

"Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет. Это такой этап войны – сложный нравственно, сложный эмоционально. Когда знаем, что у врага все равно ничего не получится, когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных пределов этого, не чувствуем, сколько еще ударов, потерь, усилий будет, прежде чем увидим, что победа уже на нашем горизонте", – подчеркнул президент.

По его словам, обстрелы городов Украины оккупантами – не просто разрушение инфраструктуры, а "это также очень циничное, просчитанное давление на эмоции наших людей".

"Но это не нас, а мы нажмем. Никакие российские ракеты, никакие удары не способны сломить дух украинцев. И каждая их ракета – аргумент в наших переговорах с партнерами", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)