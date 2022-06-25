"Искандеры", "Ониксы", "Точки-У", Х-22. ВС ВСУ рассказали подробности о массированном ракетном ударе по Украине

"В общей сложности было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. А также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" из этой страны", – сказано в сообщении.

Вражеские крылатые ракеты "Калибр" морского базирования в основном были направлены по целям на западе Украины.

На северном направлении оккупанты выпустили ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3, а также ракеты наземного базирования с оперативно-тактических комплексов "Искандер" и "Точка-У".

На южном направлении оккупанты применили ракеты "Оникс" оперативно-тактического комплекса "Бастион".

Часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

"Отмечаем, что ракеты Х-22, "Оникс", "Искандер" являются чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, находящихся на вооружении украинских Воздушных сил. Скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3 тыс. км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичным и крайне сложным заданием для имеющихся в Украине средств ПВО", – пояснили в ВС ВСУ.

Российские оккупанты раньше использовали дальние бомбардировщики Ту-22М3 для ударов по Харькову и Мариуполю.