Трое человек погибли и четверо ранены в результате ракетных ударов оккупантов по Сарнам Ровенской области – глава ОВА

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.
"Две ракеты попали в гражданские объекты инфраструктуры – это СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. По предварительным данным, трое погибших, четверо пострадавших находятся в больницах, двое из них в тяжелом состоянии", – сказал Коваль.
По его словам, под завалами еще могут находиться люди, поэтому работы продолжаются.
"На месте события присутствуют сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и представители всех силовых структур", – отметил Коваль.
Руководитель ОВА опубликовал в Telegram видео последствий ракетного удара оккупантов по гражданской инфраструктуре в Сарнах.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты обстреляли Сарны во время воздушной тревоги в Ровенской области, которая длилась с 19.05 до 19.50. По информации государственной военной радиостанции Украины "Армия FM", предварительно удар был нанесен из Беларуси.