Трое человек погибли и четверо ранены в результате ракетных ударов оккупантов по Сарнам Ровенской области – глава ОВА

Две ракеты оккупантов попали в СТО с мойкой и комплекс по ремонту автомобилей, рассказал Коваль Скриншот: Віталій Коваль / Рівненська ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.

"Две ракеты попали в гражданские объекты инфраструктуры – это СТО с мойкой и еще один комплекс по ремонту автомобилей. По предварительным данным, трое погибших, четверо пострадавших находятся в больницах, двое из них в тяжелом состоянии", – сказал Коваль.

По его словам, под завалами еще могут находиться люди, поэтому работы продолжаются.

"На месте события присутствуют сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и представители всех силовых структур", – отметил Коваль.

Руководитель ОВА опубликовал в Telegram видео последствий ракетного удара оккупантов по гражданской инфраструктуре в Сарнах.

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