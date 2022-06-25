Оккупанты нанесли ракетные удары по Ровенской области – глава ОВА

Оккупанты нанесли два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры в Ровенской области, сообщил Коваль Фото: Віталій Коваль / Facebook

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.

"Последняя воздушная тревога оказалась неутешительной для Ровенской области. Нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры. Предварительно без жертв. Выехал на место происшествия. Выйду с дополнительной коммуникацией", – сказал Коваль.

Как отмечается в Telegram руководителя ОВА, воздушная тревога в Ровенской области длилась с 19.05 до 19.50.

По информации государственной военной радиостанции Украины Армия FM, оккупанты обстреляли город Сарны.

"Есть раненые. Предварительно удар был из Беларуси", – говорится в сообщении СМИ в Twitter.

По Сарнах росіянами нанесений ракетний удар. Маємо поранених. Попередньо удар був із Білорусі pic.twitter.com/QOS9Sw3jkz — Армія FM (@Armia_fm) June 25, 2022

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