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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетные удары по Ровенской области – глава ОВА

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Оккупанты нанесли два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры в Ровенской области, сообщил Коваль
Оккупанты нанесли два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры в Ровенской области, сообщил Коваль
Фото: Віталій Коваль / Facebook

Российские оккупационные войска 25 июня обстреляли ракетами территорию Ровенской области.

Об этом в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Коваль.

"Последняя воздушная тревога оказалась неутешительной для Ровенской области. Нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры. Предварительно без жертв. Выехал на место происшествия. Выйду с дополнительной коммуникацией", – сказал Коваль.

Как отмечается в Telegram руководителя ОВА, воздушная тревога в Ровенской области длилась с 19.05 до 19.50.

По информации государственной военной радиостанции Украины Армия FM, оккупанты обстреляли город Сарны.

"Есть раненые. Предварительно удар был из Беларуси", – говорится в сообщении СМИ в Twitter.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину, Ровенская область неоднократно подвергалась ракетным обстрелам.

В частности, в марте оккупанты попадали в полигон и нефтебазу, в апреле – в железнодорожную инфраструктуру, в мае – по объекту военной инфраструктуры.

Теги: Россия, Украина, Ровенская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Ровенская ОГА, Виталий Коваль, российские оккупанты, воздушная тревога
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