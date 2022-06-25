В результате ракетного удара оккупантов по Николаеву повреждены порт, жилые кварталы и учебное заведение

Оккупанты обстреляли Николаев и его пригороды с территории временно оккупированного Крыма, сообщило командование "Юг" ВСУ Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Об этом 25 июня в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич.

"Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами… Пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и учебное заведение. В последнем взрывом выбило стекла. Часть ракет упала в окрестностях города, – написал городской голова. – Сейчас уточняем общий материальный ущерб".

Сенкевич со ссылкой на военную комендатуру обороны Николаева отметил, что предварительно удары по городу были нанесены со временно оккупированной территории Украины.

В оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) уточнили в Facebook, что по Николаеву и пригороду было выпущено девять ракет типа "Оникс" из берегового комплекса "Бастион", расположенного на Крымском полуострове.

"Вновь атакована портовая инфраструктура, жилые кварталы и зоны отдыха мирных горожан. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

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