В результате ракетного удара оккупантов по Николаеву повреждены порт, жилые кварталы и учебное заведение

Об этом 25 июня в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич.
"Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами… Пострадала гражданская инфраструктура города, государственные предприятия и учебное заведение. В последнем взрывом выбило стекла. Часть ракет упала в окрестностях города, – написал городской голова. – Сейчас уточняем общий материальный ущерб".
Сенкевич со ссылкой на военную комендатуру обороны Николаева отметил, что предварительно удары по городу были нанесены со временно оккупированной территории Украины.
В оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) уточнили в Facebook, что по Николаеву и пригороду было выпущено девять ракет типа "Оникс" из берегового комплекса "Бастион", расположенного на Крымском полуострове.
"Вновь атакована портовая инфраструктура, жилые кварталы и зоны отдыха мирных горожан. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ночью и утром 25 июня российские оккупанты выпустили около 20 ракет по поселку Десна в Черниговской области, около 24 ракет – по воинским частям и другим объектам в Житомирской области. Украинские военные и местные власти отмечали, что удары были нанесены с территории Беларуси.
Также россияне ударили четыре ракетами по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, этот удар был нанесен с Черного моря.
Кроме того, часть ракет, летевших в Житомирскую и Львовскую области, сбила украинская ПВО.
Также оккупанты обстреляли Николаев, сообщали в Офисе президента Украины (ОПУ).