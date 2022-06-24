Генерал-майор Марченко: Чтобы оккупантам взять Николаев, им нужно снять со всех направлений все свои войска

Марченко отмечает, что в теории новое наступление российских войск на Николаев возможно, но на практике "это будет утопия", и это должен понимать любой толковый командир со стороны оккупантов.
"Если они тогда с колес не смогли это сделать, то сейчас, когда там позиционная оборона, когда там пристрелян каждый участок, когда там все заминировано... Чтобы взять Николаев, им нужно снять со всех направлений все свои войска, создать резерв и этим большим резервом попытаться прорваться", – считает генерал-майор ВСУ.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.
В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области. Последний из обстрелов на данный момент оккупанты совершили 23 июня.