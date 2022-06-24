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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал-майор Марченко: Чтобы оккупантам взять Николаев, им нужно снять со всех направлений все свои войска

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Марченко, уже один раз отстоявший Николаев, считает утопией и планы оккупантов взять город на этом этапе войны
Марченко, уже один раз отстоявший Николаев, считает утопией и планы оккупантов взять город на этом этапе войны
Cкриншот: Радіо Свобода / YouTube

Ситуация в Николаеве и области в настоящий момент намного стабильнее и безопаснее, чем была в феврале, заявил в интервью "Крым.Реалии" (проект "Радіо Свобода") 24 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева.

Марченко отмечает, что в теории новое наступление российских войск на Николаев возможно, но на практике "это будет утопия", и это должен понимать любой толковый командир со стороны оккупантов.

"Если они тогда с колес не смогли это сделать, то сейчас, когда там позиционная оборона, когда там пристрелян каждый участок, когда там все заминировано... Чтобы взять Николаев, им нужно снять со всех направлений все свои войска, создать резерв и этим большим резервом попытаться прорваться", – считает генерал-майор ВСУ.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области. Последний из обстрелов на данный момент оккупанты совершили 23 июня.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Николаевская область, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Радио Свобода, Дмитрий Марченко, Виталий Ким
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