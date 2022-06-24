Генерал-майор Марченко: Чтобы оккупантам взять Николаев, им нужно снять со всех направлений все свои войска

Марченко, уже один раз отстоявший Николаев, считает утопией и планы оккупантов взять город на этом этапе войны Cкриншот: Радіо Свобода / YouTube

Марченко отмечает, что в теории новое наступление российских войск на Николаев возможно, но на практике "это будет утопия", и это должен понимать любой толковый командир со стороны оккупантов.

"Если они тогда с колес не смогли это сделать, то сейчас, когда там позиционная оборона, когда там пристрелян каждый участок, когда там все заминировано... Чтобы взять Николаев, им нужно снять со всех направлений все свои войска, создать резерв и этим большим резервом попытаться прорваться", – считает генерал-майор ВСУ.