Генерал Марченко: Нам нужно забирать всю землю – Луганск, Донецк, Херсон и Крым

"Нет, я говорю, категорически нет. Нам нужно забирать всю землю, нам нужно забирать Луганск, Донецк, Херсон, нам нужно забирать Крым. Потому что дальше будет ужаснее", – высказал Марченко свое отношение к гипотетическому варианту остановить войну и поток смертей сейчас, отдав часть территорий.
По мнению генерал-майора, это не сработает – страна-оккупант получит передышку и после нее продолжит вторжение.
"Если кто-то думает, что на этом все остановится и все будет хорошо... Нет, это не так. Мы отпустим врага домой, он залижет раны, сделает соответствующие выводы, подкорректирует свои боевые порядки и нападет снова", – убежден военный.
Марченко уверен, что война не закончится быстро. Кроме того, считает генерал, точка невозврата уже пройдена. Если в самом начале полномасштабного вторжения, допускает он, можно было остановить развязанную Россией войну путем переговоров, то "после того, что они [российские оккупанты] вытворяли", – уже нет.
Марченко говорит, что сейчас у Украины появился шанс, какого не было за всю ее историю.
"Нам просто нужно добить [врага], у нас есть темп, у нас есть желание, просто дайте нам немного вооружения, и мы это сделаем", – призывает он.
Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей Украины в 2014 году.
РФ присоединила Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира. Мировое сообщество не признает и квазигосударственные образования "ЛНР" и "ДНР", созданные на территории ОРДЛО.
В 2022-м, начав 24 февраля полномасштабное вторжение после объявления о признании "ДНР" и "ЛНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины, Россия к 24 июня почти полностью захватила Луганскую область и имеет незначительные успехи в Донецкой, но не отказывается от планов оккупировать ее.
Отрицая, что целью так называемой спецоперации является оккупация Украины, РФ захватила также часть территории Херсонской, Харьковской и Запорожской областей и формирует на временно захваченных территориях незаконные органы самоуправления из числа местных коллаборантов.