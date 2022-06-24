Генерал Марченко: Нам нужно забирать всю землю – Луганск, Донецк, Херсон и Крым

Генерал Марченко считает, что нельзя отпускать врага домой – надо добивать его сейчас Cкриншот: Радіо Свобода / YouTube

"Нет, я говорю, категорически нет. Нам нужно забирать всю землю, нам нужно забирать Луганск, Донецк, Херсон, нам нужно забирать Крым. Потому что дальше будет ужаснее", – высказал Марченко свое отношение к гипотетическому варианту остановить войну и поток смертей сейчас, отдав часть территорий.

По мнению генерал-майора, это не сработает – страна-оккупант получит передышку и после нее продолжит вторжение.

"Если кто-то думает, что на этом все остановится и все будет хорошо... Нет, это не так. Мы отпустим врага домой, он залижет раны, сделает соответствующие выводы, подкорректирует свои боевые порядки и нападет снова", – убежден военный.

Марченко уверен, что война не закончится быстро. Кроме того, считает генерал, точка невозврата уже пройдена. Если в самом начале полномасштабного вторжения, допускает он, можно было остановить развязанную Россией войну путем переговоров, то "после того, что они [российские оккупанты] вытворяли", – уже нет.

Марченко говорит, что сейчас у Украины появился шанс, какого не было за всю ее историю.

"Нам просто нужно добить [врага], у нас есть темп, у нас есть желание, просто дайте нам немного вооружения, и мы это сделаем", – призывает он.