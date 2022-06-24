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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал Марченко: Нам нужно забирать всю землю – Луганск, Донецк, Херсон и Крым

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Генерал Марченко считает, что нельзя отпускать врага домой надо добивать его сейчас
Генерал Марченко считает, что нельзя отпускать врага домой – надо добивать его сейчас
Cкриншот: Радіо Свобода / YouTube

Останавливать войну сейчас, отдав России часть территории, – плохой для Украины вариант, этого делать категорически нельзя, заявил в интервью "Крым.Реалии" (проект "Радіо Свобода") 24 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева.

"Нет, я говорю, категорически нет. Нам нужно забирать всю землю, нам нужно забирать Луганск, Донецк, Херсон, нам нужно забирать Крым. Потому что дальше будет ужаснее", – высказал Марченко свое отношение к гипотетическому варианту остановить войну и поток смертей сейчас, отдав часть территорий.

По мнению генерал-майора, это не сработает – страна-оккупант получит передышку и после нее продолжит вторжение.

"Если кто-то думает, что на этом все остановится и все будет хорошо... Нет, это не так. Мы отпустим врага домой, он залижет раны, сделает соответствующие выводы, подкорректирует свои боевые порядки и нападет снова", – убежден военный.

Марченко уверен, что война не закончится быстро. Кроме того, считает генерал, точка невозврата уже пройдена. Если в самом начале полномасштабного вторжения, допускает он, можно было остановить развязанную Россией войну путем переговоров, то "после того, что они [российские оккупанты] вытворяли", – уже нет.

Марченко говорит, что сейчас у Украины появился шанс, какого не было за всю ее историю.

"Нам просто нужно добить [врага], у нас есть темп, у нас есть желание, просто дайте нам немного вооружения, и мы это сделаем", – призывает он.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей Украины в 2014 году. 

РФ присоединила Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира. Мировое сообщество не признает и квазигосударственные образования "ЛНР" и "ДНР", созданные на территории ОРДЛО.

В 2022-м, начав 24 февраля полномасштабное вторжение после объявления о признании "ДНР" и "ЛНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины, Россия к 24 июня почти полностью захватила Луганскую область и имеет незначительные успехи в Донецкой, но не отказывается от планов оккупировать ее.

Отрицая, что целью так называемой спецоперации является оккупация Украины, РФ захватила также часть территории Херсонской, Харьковской и Запорожской областей и формирует на временно захваченных территориях незаконные органы самоуправления из числа местных коллаборантов.

Теги: Россия, Крым, Украина, война, военная помощь, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Радио Свобода, Дмитрий Марченко
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