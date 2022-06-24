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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Николаева призвал покинуть город "всех, кто хочет остаться в живых". Ким заверил, что причин для паники нет

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Мэр Николаева заявил, что из-за обстрелов российских оккупантов ситуация в городе очень сложная
Мэр Николаева заявил, что из-за обстрелов российских оккупантов ситуация в городе очень сложная
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Николаев ежедневно подвергается обстрелам, поэтому жителям лучше покинуть город. Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич заявил в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 24 июня.

"Ситуация в целом очень плохая. В целом у нас на сегодня погибли 111 человек, из них один ребенок. Также ранены 502 человека, из них – шестеро детей. Обстреливают нас почти каждый день разными типами снарядов. Где-то 80% этих снарядов – снаряды кассетного типа. То есть реактивные системы залпового огня "Смерч" или "Ураган", – рассказал он, добавив, что город также обстреливают крылатыми ракетами X-55 и X-555.

По словам Сенкевича, российские оккупанты ведут огонь из Херсонской области, "поэтому невозможно заблаговременно включить сирену".

Мэр сообщил, что в Николаеве полностью разрушены несколько многоквартирных домов, многие дома и объекты инфраструктуры повреждены, однако оценить ущерб от действий российских оккупантов пока невозможно.

"Эксперты даже не могут закончить подсчеты того, что было разрушено две недели назад. То есть идет отставание, а разрушения все время увеличиваются", – сказал Сенкевич.

Он также заявил, что Николаев сталкивается с гуманитарными проблемами, в частности из-за отсутствия питьевой воды.

"У нас месяц не было питьевой воды, вообще никакой воды. Оккупанты расстреляли трубу, которая перекачивала воду из Днепра. Питьевую воду мы получали из подземных скважин. Через месяц мы построили трубу и получили воду из реки Южный Буг, на которой стоит Николаев. Но эта вода не отвечает нормам и фактически является технической. В ней можно мыть посуду, стирать, принимать душ, но употреблять ее в пищу нельзя", – рассказал Сенкевич.

Он добавил, что в городе остаются около 230 тыс. жителей (до начала вторжения РФ в Николаеве проживали около 480 тыс. человек).

"Всем, кто хочет остаться в живых, я рекомендую покинуть город. Потому что непонятно, сколько все это еще продлится", – заявил мэр.

При этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подчеркнул, что о "срочной эвакуации" речь не идет.

"Пять звонков. Все связаны со срочной эвакуацией из Николаева. Разместили в СМИ новость, там цитата Сенкевича. Он, как и раньше, рекомендует всем, кто имеет возможность, выезжать из города. Для этого предоставляем автобусы. Ничего не изменилось. Наоборот, мы имеем успех, развиваем его. Ситуация такая же, как и четыре недели назад. Причин для паники нет", – написал он в Facebook через несколько часов после публикации интервью Сенкевича.

https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/videos/719756622415301/

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.

Теги: Россия, Николаев, оборона, вторжение, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, инфраструктура, мэр, Виталий Ким, российские оккупанты
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