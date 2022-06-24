Мэр Николаева призвал покинуть город "всех, кто хочет остаться в живых". Ким заверил, что причин для паники нет

"Ситуация в целом очень плохая. В целом у нас на сегодня погибли 111 человек, из них один ребенок. Также ранены 502 человека, из них – шестеро детей. Обстреливают нас почти каждый день разными типами снарядов. Где-то 80% этих снарядов – снаряды кассетного типа. То есть реактивные системы залпового огня "Смерч" или "Ураган", – рассказал он, добавив, что город также обстреливают крылатыми ракетами X-55 и X-555.

По словам Сенкевича, российские оккупанты ведут огонь из Херсонской области, "поэтому невозможно заблаговременно включить сирену".

Мэр сообщил, что в Николаеве полностью разрушены несколько многоквартирных домов, многие дома и объекты инфраструктуры повреждены, однако оценить ущерб от действий российских оккупантов пока невозможно.

"Эксперты даже не могут закончить подсчеты того, что было разрушено две недели назад. То есть идет отставание, а разрушения все время увеличиваются", – сказал Сенкевич.

Он также заявил, что Николаев сталкивается с гуманитарными проблемами, в частности из-за отсутствия питьевой воды.

"У нас месяц не было питьевой воды, вообще никакой воды. Оккупанты расстреляли трубу, которая перекачивала воду из Днепра. Питьевую воду мы получали из подземных скважин. Через месяц мы построили трубу и получили воду из реки Южный Буг, на которой стоит Николаев. Но эта вода не отвечает нормам и фактически является технической. В ней можно мыть посуду, стирать, принимать душ, но употреблять ее в пищу нельзя", – рассказал Сенкевич.

Он добавил, что в городе остаются около 230 тыс. жителей (до начала вторжения РФ в Николаеве проживали около 480 тыс. человек).

"Всем, кто хочет остаться в живых, я рекомендую покинуть город. Потому что непонятно, сколько все это еще продлится", – заявил мэр.

При этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подчеркнул, что о "срочной эвакуации" речь не идет.

"Пять звонков. Все связаны со срочной эвакуацией из Николаева. Разместили в СМИ новость, там цитата Сенкевича. Он, как и раньше, рекомендует всем, кто имеет возможность, выезжать из города. Для этого предоставляем автобусы. Ничего не изменилось. Наоборот, мы имеем успех, развиваем его. Ситуация такая же, как и четыре недели назад. Причин для паники нет", – написал он в Facebook через несколько часов после публикации интервью Сенкевича.