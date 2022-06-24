С начала вторжения РФ из Украины выехали более 8 млн человек, въехали 2,8 млн – ООН

В то же время с 28 февраля в Украину въехали 2,8 млн человек.

3,5 млн украинцев зарегистрировались в Европе по механизму временной защиты Евросоюза или по аналогичным программам стран.

4,14 млн граждан Украины пересекли границу с Польшей, при этом в стране остались почти 1,2 млн человек. Границу с Молдовой пересекли 507,6 млн граждан; 691 тыс. украинцев пересекли границу с Румынией, при этом в стране программой временной защиты воспользовались 40,2 тыс. человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)