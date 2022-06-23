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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Если война продлится еще год, то значительная часть людей из-за границы не вернется

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Арестович: Большей части украинцев с оккупированных территорий некуда возвращаться
Арестович: Большей части украинцев с оккупированных территорий некуда возвращаться
Фото: president.gov.ua

Если война России против Украины продлится долгий период времени, многие украинцы уже не вернутся из-за границы. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Как человек не выезжавший, могу сказать: конечно, возвращайтесь домой. Но здесь надо понимать, что есть очень специфические ситуации. Потому что большей части украинцев с оккупированных территорий некуда возвращаться. А сменить интеграцию в Польше, во Франции, Германии или Италии, в Австрии на интеграцию в украинскую среду снова где-то на западе Украины или в центре, когда ты уже ассимилировался там, дети пошли в школу, уже выучили язык частично, очень сложно. Это большая проблема. Потому что мы очень быстро адаптируемся. Мы креативная нация, очень быстро адаптируемся. И если война еще долго продлится – год, например, – то значительная часть людей уже не вернется. Или будет возвращаться с большим трудом. А учитывая, что мы потеряли половину экономики, мы потеряли часть населения, которое не вернулось – несколько миллионов, – это тотальное изменение социально-политической и экономической ситуации в Украине", – сказал он.

По словам Арестовича, будут приниматься меры, чтобы способствовать возвращению украинских граждан.

"Потому что – чего греха таить? – очень многие говорят: "Еще полгода – и я не буду возвращаться". Уже все, уже интегрировался на Западе. Наши же очень креативные. Они сразу идут на языковые курсы, сразу устраиваются на работу. Что поражает, кстати, европейцев очень сильно. Потому что есть другие нации, из других мест земного шара (не будем называть), которые там сидят на пособии годами, семьями, десятилетиями, а наши – нет. Наши уже интегрируются, бизнесы открывают, работают, детки где-то там... Все, все, все и так далее. Чуть ли не от пособия отказываются... И это проблема. Потому что это хороший приток для европейцев и хороший отток от нас", – сказал он.

Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

12 июня Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины сообщило, что уже месяц количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу. "За сутки 11 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 81 тыс. человек, из Украины за прошлые сутки выехали 40 тыс. человек", – говорится в сообщении.

С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, до 16 июня страну покинули 7,7 млн человек. Почти 2,6 млн из них ввернулись назад. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, беженцы, Алексей Арестович, война России против Украины
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