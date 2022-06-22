Арестович: Я часто заряжаю воду возле своего портрета

Арестович: Знаете, какую фразу я чаще всего слышал на улице? Она очень смешно звучит: "Моя жена без вас не спит" Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Война все равно закончится. Уверен, что нашей победой. И наверняка у вас будут мысли, чем заниматься дальше", – обратился к Арестовичу Гордон.

Журналист напомнил, что в начале 90-х годов занимался организацией концертов артистов, целителей и экстрасенсов.

"В частности, Алана Чумака, который блестяще занимался зарядкой воды и фотографий. Хочу, чтобы это исходило от меня, – после нашей победы я официально предлагаю вам проехаться по стране, а то и по миру, с лечебными сеансами. Будем заряжать воду, фотографии, и все будет Украина", – предложил Гордон.

"Да, я часто заряжаю воду возле своего портрета. Чтобы самому было легче, – пошутил Арестович. – Посмотрим, Дима. Давайте победим сначала, потому что это еще очень непростая задача. Много крови из нас еще выльется. Но такой эффект есть. Знаете, какую фразу я чаще всего слышал на улице? Она очень смешно звучит: "Моя жена без вас не спит".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube