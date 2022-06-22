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24 июня, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Я часто заряжаю воду возле своего портрета

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Арестович: Знаете, какую фразу я чаще всего слышал на улице? Она очень смешно звучит: "Моя жена без вас не спит"
Арестович: Знаете, какую фразу я чаще всего слышал на улице? Она очень смешно звучит: "Моя жена без вас не спит"
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью с основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном ответил на шуточное предложение журналиста после победы Украины над российскими оккупантами проехаться по стране с лечебными сеансами.

"Война все равно закончится. Уверен, что нашей победой. И наверняка у вас будут мысли, чем заниматься дальше", – обратился к Арестовичу Гордон.

Журналист напомнил, что в начале 90-х годов занимался организацией концертов артистов, целителей и экстрасенсов.

"В частности, Алана Чумака, который блестяще занимался зарядкой воды и фотографий. Хочу, чтобы это исходило от меня, – после нашей победы я официально предлагаю вам проехаться по стране, а то и по миру, с лечебными сеансами. Будем заряжать воду, фотографии, и все будет Украина", – предложил Гордон.

"Да, я часто заряжаю воду возле своего портрета. Чтобы самому было легче, – пошутил Арестович. – Посмотрим, Дима. Давайте победим сначала, потому что это еще очень непростая задача. Много крови из нас еще выльется. Но такой эффект есть. Знаете, какую фразу я чаще всего слышал на улице? Она очень смешно звучит: "Моя жена без вас не спит". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Алексей Арестович, Аллан Чумак, война России против Украины
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