Арестович: Любой мой выход на улицу – два с половиной часа фотосессии. Но популярность воспринимаю спокойно, она мне помогает

"У вас сегодня сумасшедшая популярность. Как вы ее воспринимаете?" – спросил Гордон у Арестовича.
"Очень иронично и спокойно. Конечно, любой мой выход на улицу – это два с половиной часа фотосессии, что слегка осложняет передвижение за хлебом и лекарствами", – пошутил Арестович.
Он подчеркнул, что насколько он популярен у одной части населения, настолько же непопулярен у другой.
"Популярность мне не мешает, она мне помогает, потому что я на своей популярности много хороших дел делаю для других людей. И это всегда приятно. Я ее рассматриваю как возможность сделать что-то хорошее многим людям. Я люблю людей, это правда. Это не для красного словца. Я и сфотографироваться люблю. Поэтому хорошо, что она есть. Это дает больше возможностей", – подытожил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.
С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.
28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.