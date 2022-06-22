Арестович: Любой мой выход на улицу – два с половиной часа фотосессии. Но популярность воспринимаю спокойно, она мне помогает

Арестович: Я люблю людей, это правда. Это не для красного словца Фото: Constantine Romanchuk / Facebook

"У вас сегодня сумасшедшая популярность. Как вы ее воспринимаете?" – спросил Гордон у Арестовича.

"Очень иронично и спокойно. Конечно, любой мой выход на улицу – это два с половиной часа фотосессии, что слегка осложняет передвижение за хлебом и лекарствами", – пошутил Арестович.

Он подчеркнул, что насколько он популярен у одной части населения, настолько же непопулярен у другой.

"Популярность мне не мешает, она мне помогает, потому что я на своей популярности много хороших дел делаю для других людей. И это всегда приятно. Я ее рассматриваю как возможность сделать что-то хорошее многим людям. Я люблю людей, это правда. Это не для красного словца. Я и сфотографироваться люблю. Поэтому хорошо, что она есть. Это дает больше возможностей", – подытожил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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