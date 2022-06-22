"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes

"Дорофеева сегодня разъ...бала интернеты", – написал в Twitter пользователь сети с ником "Акела промахнулся".
Дорофеева сегодня разъбала интернеты !— Акела промахнулся (@Akela_missed) June 21, 2022
"Так и знала, что Кацурин и Дорофеева замутили! Вот вам и дружба семьями", – написала пользователь янушка.
так и знала, что кацурин и дорофеева замутили!!! вот вам и дружба семьями— янушка (@nenuachto) June 21, 2022
Ранее Дорофеева с мужем и Кацурин с женой Дарьей вместе проводили отпуск и делились в Instagram совместными снимками. У Кацуриной и Дорофеевой есть общие фото.
"Я трахнул твою лучшую подругу, теперь она будет со мной встречаться". Миша Кацурин", – отреагировали в сети.
"Они были лучшими подругами?" – уточнили в комментариях к посту.
"Ну очень близкими", – последовал ответ.
я трахнул твою лучшую подругу, теперь она будет со мной встречаться ????— страж галактики (@whyyouvika) June 21, 2022
*миша кацурин
Пользователь K.East в своей публикации изобразил семьи Дорофеевой и Кацурина героями передачи "Міняю жінку", которая выходила на "1+1".
Кацурин и Дорофеева - * .— K.East (@badstarboyevich) June 21, 2022
Особенно Кацурин. pic.twitter.com/pR6N3XLwSC
Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.
3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.
Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes. Официально они пока это не комментировали.