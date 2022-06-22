"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes

Дорофеева не разводилась с Dantes после расставания Фото: vladimirdantes / Instagram

"Дорофеева сегодня разъ...бала интернеты", – написал в Twitter пользователь сети с ником "Акела промахнулся".

Дорофеева сегодня разъбала интернеты ! — Акела промахнулся (@Akela_missed) June 21, 2022

"Так и знала, что Кацурин и Дорофеева замутили! Вот вам и дружба семьями", – написала пользователь янушка.

так и знала, что кацурин и дорофеева замутили!!! вот вам и дружба семьями — янушка (@nenuachto) June 21, 2022

Ранее Дорофеева с мужем и Кацурин с женой Дарьей вместе проводили отпуск и делились в Instagram совместными снимками. У Кацуриной и Дорофеевой есть общие фото.

Фото: misha_katsurin / Instagram

"Я трахнул твою лучшую подругу, теперь она будет со мной встречаться". Миша Кацурин", – отреагировали в сети.

"Они были лучшими подругами?" – уточнили в комментариях к посту.

"Ну очень близкими", – последовал ответ.

я трахнул твою лучшую подругу, теперь она будет со мной встречаться ????



*миша кацурин — страж галактики (@whyyouvika) June 21, 2022

Пользователь K.East в своей публикации изобразил семьи Дорофеевой и Кацурина героями передачи "Міняю жінку", которая выходила на "1+1".