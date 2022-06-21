Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске

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Сердючка: Я не понимаю, как живут люди в Бердянске как они питаются, что они делают?
Сердючка: Я не понимаю, как живут люди в Бердянске – как они питаются, что они делают?
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский шоумен Андрей Данилко в интервью, которое 20 июня опубликовано на YouTube-канале ICTV, заявил, что его больше беспокоит жизнь людей в оккупированном российской армией Бердянске Запорожской области и Херсоне, а не позиция замалчивающей войну украинской певицы Ани Лорак и ее коллеги Таисии Повалий.

"Вы все поднимаете вопрос – Таисия Повалий и так далее. Зачем это обсуждать? – сказал Данилко. – Вы лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне. Какое-то указание, что делать, как выживать? Я не понимаю, как живут люди в Бердянске – как они питаются, что они делают? Им надо устраиваться на работу – скажут, что это коллаборанты. Или им надо умирать? Что им делать, обычным людям? Это же должен ответить кто-то из правительства? Но почему об этом не говорят?"

Отвечая на вопрос журналистки о позиции Ани Лорак, Данилко заявил, лишение певицы звания народной артистки Украины ничего не изменит.

"Говорят все за Ани Лорак. Но при чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. 24-го числа – или ты здесь, или здесь. Все, закончили разговор. Зачем?" – резюмировал он.

ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

14 июня советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что ВСУ продвинулись еще на 5 км в сторону Херсона и теперь бои идут в 20 км от города.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Херсон, Бердянск, Андрей Данилко, война России против Украины, коллаборационизм
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