Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске

Сердючка: Я не понимаю, как живут люди в Бердянске – как они питаются, что они делают? Фото: v_serduchka / Instagram

"Вы все поднимаете вопрос – Таисия Повалий и так далее. Зачем это обсуждать? – сказал Данилко. – Вы лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне. Какое-то указание, что делать, как выживать? Я не понимаю, как живут люди в Бердянске – как они питаются, что они делают? Им надо устраиваться на работу – скажут, что это коллаборанты. Или им надо умирать? Что им делать, обычным людям? Это же должен ответить кто-то из правительства? Но почему об этом не говорят?"

Отвечая на вопрос журналистки о позиции Ани Лорак, Данилко заявил, лишение певицы звания народной артистки Украины ничего не изменит.

"Говорят все за Ани Лорак. Но при чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. 24-го числа – или ты здесь, или здесь. Все, закончили разговор. Зачем?" – резюмировал он.

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