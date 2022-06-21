Monatik: Я много вел дискуссий с женой. Говорил: "Все воюют. Я должен ехать". Она говорила: "А семья? Как ты нас оставишь?"

"Я много вел дискуссий с женой, потому что мы всегда обговариваем все вопросы. Я говорил: "Как это? Все сейчас воюют. Я должен ехать". Но рядом были дети. И она говорила: "А семья? А как нам быть? Как ты нас во время войны оставишь? Что нам делать?"– рассказал певец.
Он добавил, что семья всегда значила для него многое.
"Поэтому я хотел, чтобы и им было хорошо, и сам ломался на части", – сказал Monatik.
Артист признался, что звонил знакомым, которые защищают Украину, а в ответ слышал: "Дима, тебя тут еще не хватает с твоим военным опытом".
Певец подчеркнул, что в военном деле "просто ноль".
"Я не могу представить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на арт-фронт", – сказал он.
Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).
После нападения РФ артист выступает за границей с концертами в поддержку Украины. Его жена и дети находятся в Варшаве.
По словам артиста, после грядущего благотворительного концерта в Берлине он планирует вернуться в Украину, а его семья останется за границей.