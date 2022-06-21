Monatik: Я много вел дискуссий с женой. Говорил: "Все воюют. Я должен ехать". Она говорила: "А семья? Как ты нас оставишь?"

Monatik: Я не могу представить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на арт-фронт Фото: monatik_official / Instagram

"Я много вел дискуссий с женой, потому что мы всегда обговариваем все вопросы. Я говорил: "Как это? Все сейчас воюют. Я должен ехать". Но рядом были дети. И она говорила: "А семья? А как нам быть? Как ты нас во время войны оставишь? Что нам делать?"– рассказал певец.

Он добавил, что семья всегда значила для него многое.

"Поэтому я хотел, чтобы и им было хорошо, и сам ломался на части", – сказал Monatik.

Артист признался, что звонил знакомым, которые защищают Украину, а в ответ слышал: "Дима, тебя тут еще не хватает с твоим военным опытом".

Певец подчеркнул, что в военном деле "просто ноль".

"Я не могу представить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на арт-фронт", – сказал он.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube