Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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Monatik: Я много вел дискуссий с женой. Говорил: "Все воюют. Я должен ехать". Она говорила: "А семья? Как ты нас оставишь?"

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Monatik: Я не могу представить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на арт-фронт
Monatik: Я не могу представить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на арт-фронт
Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik, который во время войны вместе с семьей живет за границей, в интервью, 21 июня опубликованном на YouTube-канале радио "Люкс ФМ", рассказал, почему не приехал в Украину, чтобы защищать страну от российских оккупантов.

"Я много вел дискуссий с женой, потому что мы всегда обговариваем все вопросы. Я говорил: "Как это? Все сейчас воюют. Я должен ехать". Но рядом были дети. И она говорила: "А семья? А как нам быть? Как ты нас во время войны оставишь? Что нам делать?"–  рассказал певец. 

Он добавил, что семья всегда значила для него многое.

"Поэтому я хотел, чтобы и им было хорошо, и сам ломался на части", –  сказал Monatik. 

Артист признался, что звонил знакомым, которые защищают Украину, а в ответ слышал: "Дима, тебя тут еще не хватает с твоим военным опытом". 

Певец подчеркнул, что в военном деле "просто ноль". 

"Я не могу представить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на арт-фронт", – сказал он. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Monatik вместе с женой Ириной воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).

После нападения РФ артист выступает за границей с концертами в поддержку Украины. Его жена и дети находятся в Варшаве. 

По словам артиста, после грядущего благотворительного концерта в Берлине он планирует вернуться в Украину, а его семья останется за границей. 

Теги: Берлин, Варшава, война России против Украины, семья, Monatik, певец, жена
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