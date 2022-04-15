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15 апреля, 2022
 
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Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Monatik: Мы "освободителей" не звали! Всеми фибрами представлял поражение кровавого диктатора, пока воплощал эти мысли в музыку
Monatik: Мы "освободителей" не звали! Всеми фибрами представлял поражение кровавого диктатора, пока воплощал эти мысли в музыку
Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец Monatik 15 апреля на своем канале в YouTube презентовал песню "ArtОборона", посвятив ее украинским военным и волонтерам. Прибыль, полученная от монетизации видео, будет направлена украинской армии.

"Раньше моими героями были вымышленные персонажи из Marvel, DC, Dark Horse Comics и т.д. Все достаточно давно перевернулось. Герои стали реальными! Каждый автор поймет, создавая песню во время войны, как сложно настроиться на что-либо, кроме лирики. Но смелые действия наших воинов помогли сочинить в настоящем времени то, во что верится и что обязательно произойдет в будущем. Сегодня  только сила! Наша! Украинская! ВСУ и тероборона, наши волонтеры! Вы – наша сила! Наши герои. Мы скорбим по каждому, кто отдал свою жизнь за наши земли, по каждому мирному украинцу, жизнь которых внезапно прервалась. Я всегда был против войны, но не мы с ней пришли. Мы "освободителей" не звали! Всеми фибрами представлял поражение кровавого диктатора, пока воплощал эти мысли в музыку", – анонсировал трек артист.

Певец отметил, что на обложку ролика он поместил фото украинского героя, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

"Родной брат наших девочек из art-отдела. Мы не простим", – добавил певец.

ВИДЕО
Видео: MONATIK / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: прибыль, волонтеры, ВСУ, война России против Украины, Monatik, монетизация
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