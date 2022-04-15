  Monatik посвятил песню волонтерам и ВСУ. Деньги от монетизации клипа артист передаст украинской армии. Видео

"Раньше моими героями были вымышленные персонажи из Marvel, DC, Dark Horse Comics и т.д. Все достаточно давно перевернулось. Герои стали реальными! Каждый автор поймет, создавая песню во время войны, как сложно настроиться на что-либо, кроме лирики. Но смелые действия наших воинов помогли сочинить в настоящем времени то, во что верится и что обязательно произойдет в будущем. Сегодня – только сила! Наша! Украинская! ВСУ и тероборона, наши волонтеры! Вы – наша сила! Наши герои. Мы скорбим по каждому, кто отдал свою жизнь за наши земли, по каждому мирному украинцу, жизнь которых внезапно прервалась. Я всегда был против войны, но не мы с ней пришли. Мы "освободителей" не звали! Всеми фибрами представлял поражение кровавого диктатора, пока воплощал эти мысли в музыку", – анонсировал трек артист.

Певец отметил, что на обложку ролика он поместил фото украинского героя, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

"Родной брат наших девочек из art-отдела. Мы не простим", – добавил певец.

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Видео: MONATIK / YouTube

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