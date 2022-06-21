Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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"Она приехала, а не я ее приглашал". Мэр Ирпеня рассказал, зачем Loboda посещала город

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Loboda в 2014 году выступала на Дне Москвы в РФ
Loboda в 2014 году выступала на Дне Москвы в РФ
Фото: LOBODA / Facebook

Мэр Ирпеня Киевской области Александр Маркушин 16 июня в эфире канала "Киев" прокомментировал приезд в город украинской певицы Loboda, которая до войны жила и работала в РФ.

"Они коренные ирпенчане, жили в Ирпене. Ее мать [Светлана Лобода] была депутатом прошлой каденции. Сейчас Loboda выразила желание приехать в город и взять шефство над отстраиванием одного из детских садов", – сказал мэр.

По словам Маркушина, артистка пообещала передать городу часть денег, вырученных от концертной деятельности. 

"Если хочет человек помочь, почему бы и нет? Человек, я так понимаю, четко хочет поддерживать Украину и осудил Россию. Кто-то раньше, кто-то позже, но сегодня надо объединяться ради нашей победы над Россией. Плохо было бы, если бы человек вообще ничего не осознал, – отметил Маркушин. –  Она приехала в город, а не я ее приглашал". 

Мэр города уточнил, что на то, чтобы отстроить разрушенный российскими оккупантами один детский сад, необходимо порядка 20 млн грн. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Телеканал Київ / YouTube
Контекст:

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Loboda в том числе выступала на Дне Москвы в 2014 году, участвовала в многочисленных российских шоу и гастролировала по РФ с концертами.

24 марта, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что певицу Loboda удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.

Украинская певица Оля Полякова, комментируя позицию Loboda, назвала ее двуличной, а ее коллега Даша Астафьева призналась, что артистка ее заблокировала в социальных сетях. "Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила?" – обратилась к Loboda Астафьева.

Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находились в РФРанее певица заявляла, что в 2019 году купила недвижимость в одной из европейских стран и проживает там, а не в РФ, где строила карьеру.

15 июня певица впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину и посетила разрушенный российскими оккупантами Ирпень. На видео, которые она опубликовала в Instagram, вместе с ней также запечатлен мэр Маркушин. 

Украинский ведущий Руслан Сеничкин 20 июня заявил, что Loboda должна "проартикулировать определенные вещи и не делать вид, что всегда была с Украиной"В качестве примера Сеничкин привел позицию украинского режиссера Алана Бадоева, который публично заявил, что был одним из тех, кто "делал все для того, чтобы стереть между Украиной и Россией [культурные] границы". "Теперь я понимаю, насколько это ужасно", – заявил он тогда. 

Теги: Ирпень, война России против Украины, Loboda, Александр Маркушин
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