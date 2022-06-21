"Она приехала, а не я ее приглашал". Мэр Ирпеня рассказал, зачем Loboda посещала город

"Они коренные ирпенчане, жили в Ирпене. Ее мать [Светлана Лобода] была депутатом прошлой каденции. Сейчас Loboda выразила желание приехать в город и взять шефство над отстраиванием одного из детских садов", – сказал мэр.

По словам Маркушина, артистка пообещала передать городу часть денег, вырученных от концертной деятельности.

"Если хочет человек помочь, почему бы и нет? Человек, я так понимаю, четко хочет поддерживать Украину и осудил Россию. Кто-то раньше, кто-то позже, но сегодня надо объединяться ради нашей победы над Россией. Плохо было бы, если бы человек вообще ничего не осознал, – отметил Маркушин. – Она приехала в город, а не я ее приглашал".

Мэр города уточнил, что на то, чтобы отстроить разрушенный российскими оккупантами один детский сад, необходимо порядка 20 млн грн.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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