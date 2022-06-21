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21 июня, 2022
 
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Сеничкин о Loboda: Люди, которые пели для россиян, но война изменила их планы, не должны делать вид, что всегда были с Украиной

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Loboda до 24 февраля жила и работала в РФ
Loboda до 24 февраля жила и работала в РФ
Фото: LOBODA / Facebook

Украинский ведущий Руслан Сеничкин 20 июня в эфире канала "1+1" заявил, что украинская певица Loboda, которая до войны жила и работала в РФ, не должна делать вид, что всегда была с Украиной.

"Люди, которые пели для россиян и свое будущее связывали с Россией, но война изменила их планы, должны проартикулировать определенные вещи и не делать вид, что всегда были с Украиной, – сказал он. – Потому что война не сегодня началась, и не три месяца назад, а восемь лет назад". 

В качестве примера Сеничкин привел позицию украинского режиссера Алана Бадоева, который публично заявил, что был одним из тех, кто "делал все для того, чтобы стереть между Украиной и Россией [культурные] границы". "Теперь я понимаю, насколько это ужасно", – заявил он тогда. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Сніданок з 1+1 / YouTube
Контекст:

24 марта Loboda, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

В конце марта стало известно, что певицу Loboda удалили из базы сайта theylovewar.com ("Они любят войну"), куда она была внесена за замалчивание агрессии путинского режима.

Украинская певица Оля Полякова, комментируя позицию Loboda, назвала ее двуличной, а ее коллега Даша Астафьева призналась, что артистка ее заблокировала в социальных сетях. "Она типа говорила о войне, но сейчас войны идут не только в нашей стране. О какой войне ты говорила?" – обратилась к Loboda Астафьева.

Кум певицы, украинский ведущий Анатолий Анатолич, комментируя молчание артистки в первый месяц войны, заявил, что она не могла говорить, так как в это время вместе с членами своей семьи находились в РФРанее певица говорила, что в 2019 году купила недвижимость в одной из европейских стран и проживает там, а не в РФ, где строила карьеру.

15 июня певица впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину и посетила разрушенный российскими оккупантами Ирпень.

Теги: скандал, война России против Украины, Loboda, Руслан Сеничкин
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