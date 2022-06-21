Арестович: В первые пять дней войны я не верил, что мы выживем

В начале войны Арестович был уверен, что Киев падет, а сам он не выживет Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

"Вероятность на выживание я давал себе 1,5%. Я первые пять дней вообще не верил, что мы выживем. Первые пять суток. По соотношению сил и по тому, что я знал: кто обороняет Киев и в каком масштабе, и кто наступает. Это технически невозможно было: выжить в этой ситуации. Потом еще 15 [дней] я процентов 95 давал на то, что мы не выживем всем офисом", – сказал Арестович.

После этого, по его словам, уже "немножко полегчало".

"Самое смешное было – когда во время обороны Киева в середине марта закончились снаряды у нашей артиллерии вообще, полностью. А в это время произошла ротация: россияне подогнали свежие войска. И вот пока не подошли наши снаряды: это где-то три-пять суток заняло – было очень весело. Широкие народные массы этого не знали, но военные знали, мы знали", – поделился Арестович.

Он рассказал, что в первые недели войны, учитывая, какие силы российское руководство направило к Киеву, был уверен, что столица не устоит. Но теперь, по его мнению, возврат российских войск к столице возможен "только в случае крупного успеха на востоке", что он считает нереальным.

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