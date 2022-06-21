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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: В первые пять дней войны я не верил, что мы выживем

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В начале войны Арестович был уверен, что Киев падет, а сам он не выживет
В начале войны Арестович был уверен, что Киев падет, а сам он не выживет
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в начале широкомасштабного вторжения РФ, при наступлении россиян на Киев, по его оценке, "технически невозможно было выжить в этой ситуации". Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Вероятность на выживание я давал себе 1,5%. Я первые пять дней вообще не верил, что мы выживем. Первые пять суток. По соотношению сил и по тому, что я знал: кто обороняет Киев и в каком масштабе, и кто наступает. Это технически невозможно было: выжить в этой ситуации. Потом еще 15 [дней] я процентов 95 давал на то, что мы не выживем всем офисом", – сказал Арестович.

После этого, по его словам, уже "немножко полегчало".

"Самое смешное было – когда во время обороны Киева в середине марта закончились снаряды у нашей артиллерии вообще, полностью. А в это время произошла ротация: россияне подогнали свежие войска. И вот пока не подошли наши снаряды: это где-то три-пять суток заняло – было очень весело. Широкие народные массы этого не знали, но военные знали, мы знали", – поделился Арестович. 

Он рассказал, что в первые недели войны, учитывая, какие силы российское руководство направило к Киеву, был уверен, что столица не устоит. Но теперь, по его мнению, возврат российских войск к столице возможен "только в случае крупного успеха на востоке", что он считает нереальным. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и силами территориальной обороны.

В начале апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. Сейчас бои идут на Донбассе, в Харьковской области и на юге Украины. 

В конце мая российское издание "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и одного собеседника в администрации президента РФ сообщило, что в Кремле снова обсуждают возможный штурм Киева. По данным журналистов, захват Киева российские власти по-прежнему считают "программой-максимум".

В Генштабе ВСУ тоже убеждены, что Россия до сих пор хочет захватить Киев и провести смену власти в Украине.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, вторжение, Алексей Арестович, наступление, война России против Украины, Офис президента Украины
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