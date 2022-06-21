Дочь актера-пропагандиста Машкова: Каждое появление отца в футболке с фашистско-зиганутой символикой доставляет мне физическую боль

Машкова: Я не одна. Таких, как я, не тысячи. Таких, как я, миллионы Фото: masha_mashkova_official / Instagram

"После того разговора (в последний раз Машкова говорила с отцом в марте 2022 года, после его участия в пропагандистском концерте в поддержку российской агрессии против Украины. – "ГОРДОН") мы больше не говорили. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление отца в футболке с фашистско-зиганутой символикой доставляет мне физическую боль и любовь утекает", – написала актриса.

Машкова призналась, что они с отцом не слышат друг друга, но ее утешает то, что людей, которым пришлось разорвать отношения с близкими из-за того, что те поддерживают войну, много.

"Я не одна. Таких, как я, не тысячи. Таких, как я, миллионы", – резюмировала Машкова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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