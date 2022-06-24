Экс-вице-премьер РФ Полторанин: Война России и Украины – это война миров и цивилизаций

По его словам, Россия сейчас двигается назад.

"У нас даже председатель конституционного суда Валерий Зорькин говорит, что самым лучшим строем в России было крепостное право. Потому что оно давало возможность соединять скрепы. При этом он не пишет, что тогда девушек продавали для потех за три рубля. Или возьмем спикера Госдумы Вячеслава Володина – ему надо, чтобы было как в царское время, чтобы не так, как в Украине. Понимаете, это война не просто между украинцами и русскими – это война миров, война цивилизаций. Украинская – это цивилизация не просто Запада, а свободы", – подчеркнул Полторанин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)