Экс-вице-премьер РФ Полторанин: Война России и Украины – это война миров и цивилизаций

По его словам, Россия сейчас двигается назад.
"У нас даже председатель конституционного суда Валерий Зорькин говорит, что самым лучшим строем в России было крепостное право. Потому что оно давало возможность соединять скрепы. При этом он не пишет, что тогда девушек продавали для потех за три рубля. Или возьмем спикера Госдумы Вячеслава Володина – ему надо, чтобы было как в царское время, чтобы не так, как в Украине. Понимаете, это война не просто между украинцами и русскими – это война миров, война цивилизаций. Украинская – это цивилизация не просто Запада, а свободы", – подчеркнул Полторанин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения придерживаются президенты Польши и США.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.