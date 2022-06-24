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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли пригород Запорожья из РСЗО, в самом городе прилетов не было – глава ОВА

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Старух: Предварительно поражены объекты инфраструктуры
Старух: Предварительно поражены объекты инфраструктуры
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram

Вечером 23 июня российские оккупанты обстреляли пригород Запорожья. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Взрывы, которые были слышны сегодня ночью, – это обстрел врагом территории пригорода из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра", – говорится в сообщении.

Старух подчеркнул, что в самом Запорожье прилетов не было.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. Запорожье россиянам взять не удалось.

В мае, по словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов. 

По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона. 7 июня глава ОВА сообщил, что оккупанты начали отводить свои подразделения из Мелитопольского и части Васильевского районов. 9 июня Старух отметил, что ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – отвоевали "немного украинской земли".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожье, Запорожская ОГА, война России против Украины, Александр Старух
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