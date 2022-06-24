Оккупанты обстреляли пригород Запорожья из РСЗО, в самом городе прилетов не было – глава ОВА

"Взрывы, которые были слышны сегодня ночью, – это обстрел врагом территории пригорода из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра", – говорится в сообщении.
Старух подчеркнул, что в самом Запорожье прилетов не было.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. Запорожье россиянам взять не удалось.
В мае, по словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов.
По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона. 7 июня глава ОВА сообщил, что оккупанты начали отводить свои подразделения из Мелитопольского и части Васильевского районов. 9 июня Старух отметил, что ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – отвоевали "немного украинской земли".