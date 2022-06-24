Оккупанты обстреляли пригород Запорожья из РСЗО, в самом городе прилетов не было – глава ОВА

"Взрывы, которые были слышны сегодня ночью, – это обстрел врагом территории пригорода из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра", – говорится в сообщении.

Старух подчеркнул, что в самом Запорожье прилетов не было.

Война России против Украины. Главное (обновляется)