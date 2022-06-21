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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Мы сорвали наступление на Запорожье. Мы там повторили такой же трюк, как под Макаровым

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Арестович: Это была большая победа ВСУ, которая прошла незаметно для широких масс
Арестович: Это была большая победа ВСУ, которая прошла незаметно для широких масс
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные сорвали наступление российских оккупантов на Запорожье, нанеся по противнику превентивный удар. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"В Васильевке российские войска собирали очень приличную группировку для того, чтобы двигаться на Запорожье, на север. Но там либо командует кто-то очень бестолковый с российской стороны, то ли, как говорил Наполеон: "Для победы нужно две вещи – бестолковый противник и удача. Ну, как бы там у нас совпало. Ну и наши войска показывают в принципе хороший уровень тактический и оперативный. Они должны были наступать на Запорожье, но мы сделали тот трюк, который нам удался под Макаровым [Киеской области], который нам удавался еще в нескольких местах. В ночь перед ударом – они в пять утра должны были наступать – наши в 12 часов ударили сами. И понятно, что им стало не до наступления, они начали уже разбираться с боевыми порядками украинских войск, которые вторглись к ним. Сейчас там вообще очень выгодная ситуация", – сказал Арестович.

Он отметил, что это была большая победа ВСУ, которая прошла незаметно для широких масс.

"Мы сорвали наступление на Запорожье, более того, они разделили войска, частично оставили малую группировку, часть кинули под Северодонецк, потому что там не хватает сил. И часть кинули в херсонском направлении, потому что там мы наступаем. То есть мы сбили наступление на Запорожье. Просто как народные массы оценивают победы: ну, вот, если попала артиллерия куда-то наглядно, потопила крейсер "Москва" или взяли населенный пункт… А вот не случившиеся наступление – это непонятно. Но поверьте, военные знают, там сорвано наступление, это выдающиеся достижение и в настоящий момент там даже наши войска продвигаются слегка на тактическом уровне – 5–10 км, но тем не менее, движутся и доставляют ответные неприятности тем, кто собирался наступать", – подчеркнул Арестович.

По его словам, в настоящий момент угрозы наступления оккупантов на Запорожье нет.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. Запорожье россиянам взять не удалось.

В мае, по словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, интенсивность боев в области уменьшилась, так как основные силы российская армия перебросила на луганское и донецкое направления. Однако некоторые общины постоянно страдают от обстрелов. 

По информации Старуха на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона. 7 июня глава ОВА сообщил, что оккупанты начали отводить свои подразделения из Мелитопольского и части Васильевского районов. 9 июня Старух отметил, что ВСУ подвинули линию фронта в Запорожской области – отвоевали "немного украинской земли".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Запорожье, Васильевка, Алексей Арестович, ВСУ, наступление, война России против Украины, Макаров
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