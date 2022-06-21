Арестович: Мы сорвали наступление на Запорожье. Мы там повторили такой же трюк, как под Макаровым

"В Васильевке российские войска собирали очень приличную группировку для того, чтобы двигаться на Запорожье, на север. Но там либо командует кто-то очень бестолковый с российской стороны, то ли, как говорил Наполеон: "Для победы нужно две вещи – бестолковый противник и удача. Ну, как бы там у нас совпало. Ну и наши войска показывают в принципе хороший уровень тактический и оперативный. Они должны были наступать на Запорожье, но мы сделали тот трюк, который нам удался под Макаровым [Киеской области], который нам удавался еще в нескольких местах. В ночь перед ударом – они в пять утра должны были наступать – наши в 12 часов ударили сами. И понятно, что им стало не до наступления, они начали уже разбираться с боевыми порядками украинских войск, которые вторглись к ним. Сейчас там вообще очень выгодная ситуация", – сказал Арестович.

Он отметил, что это была большая победа ВСУ, которая прошла незаметно для широких масс.

"Мы сорвали наступление на Запорожье, более того, они разделили войска, частично оставили малую группировку, часть кинули под Северодонецк, потому что там не хватает сил. И часть кинули в херсонском направлении, потому что там мы наступаем. То есть мы сбили наступление на Запорожье. Просто как народные массы оценивают победы: ну, вот, если попала артиллерия куда-то наглядно, потопила крейсер "Москва" или взяли населенный пункт… А вот не случившиеся наступление – это непонятно. Но поверьте, военные знают, там сорвано наступление, это выдающиеся достижение и в настоящий момент там даже наши войска продвигаются слегка на тактическом уровне – 5–10 км, но тем не менее, движутся и доставляют ответные неприятности тем, кто собирался наступать", – подчеркнул Арестович.

По его словам, в настоящий момент угрозы наступления оккупантов на Запорожье нет.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)