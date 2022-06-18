В оккупированной Михайловке Запорожской области дезертировали сразу 60 россиян – штаб обороны

По данным разведки, из местного общежития, где расквартированы оккупанты, скрылись в неизвестном направлении сразу более 60 российских военнослужащих.
В утренней сводке Генштаба ВСУ 18 июня также отмечалось увеличение случаев дезертирства российских оккупантов.
По информации штаба обороны Запорожского края, за прошедшие сутки оккупанты активных боевых действий в регионе не вели, занимались перегруппировкой и удержанием занятых рубежей.
"Происходят периодические артиллерийские и минометные дуэли по всей линии фронта в Запорожской и Донецкой областях, но их количество уменьшилось по сравнению с предыдущими днями", – говорится в сообщении.
Украинские военные зафиксировали увеличение колонн вражеской техники в области. Кроме того, из Крыма в сторону Мелитополя движется поезд с топливом и боеприпасами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.