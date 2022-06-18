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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированной Михайловке Запорожской области дезертировали сразу 60 россиян – штаб обороны

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По информации Генштаба ВСУ, случаи дезертирства российских оккупантов участились
По информации Генштаба ВСУ, случаи дезертирства российских оккупантов участились
Фото: EPA

В оккупированном поселке городского типа Михайловка Запорожской области зафиксирован случай массового дезертирства в оккупационных войсках РФ. Об этом сообщается на странице сил обороны Запорожского края в Facebook в сводке за 17 июня.

По данным разведки, из местного общежития, где расквартированы оккупанты, скрылись в неизвестном направлении сразу более 60 российских военнослужащих.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 18 июня также отмечалось увеличение случаев дезертирства российских оккупантов.

По информации штаба обороны Запорожского края, за прошедшие сутки оккупанты активных боевых действий в регионе не вели, занимались перегруппировкой и удержанием занятых рубежей.

"Происходят периодические артиллерийские и минометные дуэли по всей линии фронта в Запорожской и Донецкой областях, но их количество уменьшилось по сравнению с предыдущими днями", – говорится в сообщении.

Украинские военные зафиксировали увеличение колонн вражеской техники в области. Кроме того, из Крыма в сторону Мелитополя движется поезд с топливом и боеприпасами.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=447979157169639&id=102610391706519

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Теги: Запорожская область, дезертирство, Михайловка, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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