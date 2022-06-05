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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командование одной из бригад оккупантов скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами – ГУР Минобороны Украины

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Российские оккупанты пытаются избежать боевых столкновений с украинскими военными. Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины 5 июня в Facebook.

"Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых кадыровцев и усиленный контроль со стороны "личников" и пограничников, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии РФ скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами.

"Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска "Шияны" (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий. Теперь в подразделении обсуждается возможность сдачи в плен защитникам Украины", – сообщили в ведомстве.

В ГУР отметили, что 30-я отдельная мотострелковая бригада действует на лиманском направлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/327058126272281

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Теги: Лиман, разведка, дезертирство, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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