Командование одной из бригад оккупантов скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами – ГУР Минобороны Украины

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля Фото: EPA

"Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых кадыровцев и усиленный контроль со стороны "личников" и пограничников, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины", – говорится в сообщении.

По данным ГУР, командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии РФ скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами.

"Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска "Шияны" (Белгородская область) и насильственно возвращено в зону активных боевых действий. Теперь в подразделении обсуждается возможность сдачи в плен защитникам Украины", – сообщили в ведомстве.

В ГУР отметили, что 30-я отдельная мотострелковая бригада действует на лиманском направлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)