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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские власти держат в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов – украинская разведка

Жен российских вертолетчиков, которые хотели выехать за границу РФ, по данным разведки, выселяют из служебных квартир
Жен российских вертолетчиков, которые хотели выехать за границу РФ, по данным разведки, выселяют из служебных квартир
Фото: gur.gov.ua

Семьям воюющих в Украине офицеров запретили покидать территорию РФ и угрожают принудительным переселением на дальний восток страны. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, сообщение опубликовано на сайте ГУР.

"Российское командование держит в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов. В Западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы Дальнего Востока России", – говорится в сообщении.

По данным разведки, командование Западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332-го отдельного вертолетного полка 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ.

"Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужчины наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на слобожанском направлении", – пояснили в сообщении.

"Все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", – пообещали украинские разведчики.

ГУР также опубликовало список личного состава вертолетной эскадрильи 332-го отдельного вертолетного полка. Все ли они участвуют в боевых действиях в Украине, не уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 31 мая, потери российских оккупантов достигли около 30,5 тыс. человек личного состава, а также 1358 танков, 208 самолетов, 174 вертолета и другое.

Теги: вертолет, самолеты, война России против Украины, семья, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты
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