Российские власти держат в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов – украинская разведка

Жен российских вертолетчиков, которые хотели выехать за границу РФ, по данным разведки, выселяют из служебных квартир Фото: gur.gov.ua

"Российское командование держит в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов. В Западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы Дальнего Востока России", – говорится в сообщении.

По данным разведки, командование Западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332-го отдельного вертолетного полка 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ.

"Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужчины наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на слобожанском направлении", – пояснили в сообщении.

"Все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", – пообещали украинские разведчики.

ГУР также опубликовало список личного состава вертолетной эскадрильи 332-го отдельного вертолетного полка. Все ли они участвуют в боевых действиях в Украине, не уточняется.

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