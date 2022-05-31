Российские власти держат в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов – украинская разведка

"Российское командование держит в заложниках семьи воюющих в Украине оккупантов. В Западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы Дальнего Востока России", – говорится в сообщении.
По данным разведки, командование Западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332-го отдельного вертолетного полка 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ.
"Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужчины наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на слобожанском направлении", – пояснили в сообщении.
"Все военные преступники будут разоблачены и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности", – пообещали украинские разведчики.
ГУР также опубликовало список личного состава вертолетной эскадрильи 332-го отдельного вертолетного полка. Все ли они участвуют в боевых действиях в Украине, не уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 31 мая, потери российских оккупантов достигли около 30,5 тыс. человек личного состава, а также 1358 танков, 208 самолетов, 174 вертолета и другое.