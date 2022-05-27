В украинской разведке допустили, что война против РФ может продолжаться до конца года

Такое мнение в интервью проекту "Крым.Реалии", опубликованном 26 мая на YouTube-канале "Радіо Свобода", выразил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза – это будет сентябрь месяц, или это будет октябрь, или будет до конца года – это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам оказывают", – сказал Скибицкий.
По его словам, Путина пытались убедить не начинать войну против Украины, но безуспешно.
"11 сентября в России единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях. 7 октября день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс… Война, которую он хочет вести, будет долговременной. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции", – резюмировал Скибицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
После начала полномасштабного нападения РФ захватила часть Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
По данным украинской разведки, Россия строит третью линию обороны на юге Украины, это означает, что она хочет там остаться надолго.