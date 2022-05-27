В украинской разведке допустили, что война против РФ может продолжаться до конца года

Путин в войне против Украины не отказывается от своих планов, отметил Скибицкий Фото: EPA

Такое мнение в интервью проекту "Крым.Реалии", опубликованном 26 мая на YouTube-канале "Радіо Свобода", выразил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза – это будет сентябрь месяц, или это будет октябрь, или будет до конца года – это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам оказывают", – сказал Скибицкий.

По его словам, Путина пытались убедить не начинать войну против Украины, но безуспешно.

"11 сентября в России единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения референдума или других мероприятий на оккупированных территориях. 7 октября день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему подарок. К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс… Война, которую он хочет вести, будет долговременной. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции", – резюмировал Скибицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)