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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В Бурятии каждый день хоронят пацанов с Украины. Кто нам будет на пенсию зарабатывать?" ГУР опубликовало разговор оккупанта с родственницами

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В Бурятии регулярно хоронят военных, погибших в Украине
В Бурятии регулярно хоронят военных, погибших в Украине
Фото: baikal-journal.ru

Главное управление разведки перехватило разговор, в котором родственники российского оккупанта "Антохи" из Бурятии уговаривают его не воевать в Украине. Он опубликован на YouTube-канале ГУР.

Родственница рассказывает, что нашла юриста, который поясняет, что судебного преследования за увольнение из армии РФ быть не должно, и готов оказать юридическую поддержку. Российский военный отвечает, что уже написал рапорт.

"Если примешь решение увольняться, принимай. Каждый человек имеет право на жизнь и здоровье. Главное, Антоха, выжить, у тебя – одна цель. Погибнет столько молодежи… Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто! Пенсию отменят. Короче, жопа" – заявила еще одна собеседница, по данным ГУР – мать оккупанта. 

Она также жалуется на пропаганду и говорит, что минобороны РФ занижает потери российских войск.

"Праздники – каждый день по телевизору какая-то х...йня. Улан-Удэ – 99 лет. Большущий концерт. Похрен, что в Бурятии каждый день хоронят пацанов с Украины. Вообще должен быть нах...р в трауре. А то проедут на машинах с этими знаками в поддержку наших солдат. Патриоты ...баные. Детей патриотизму кинулись учить. По телевизору все эти передачи политические, на всех каналах какую-то х...йню порют", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 29 мая достигли более чем 30 тыс

В ходе боевых действий в Украине, по оценке Украинского института будущего, больше всего россиян в пересчете на 100 тыс. населения погибает из Бурятии – в 420 раз больше, чем жителей Москвы. По данным из открытых источников, собранных "Медиазоной", Бурятия по этому показателю на втором месте после Дагестана. Издание "Люди Байкала" в конце апреля писало, что похороны погибших в Украине военных в Бурятии проходят почти ежедневно. 

По информации российских юристов, многие военнослужащие и сотрудники Росгвардии отказываются ехать воевать в Украину. За это их могут уволить со службы, но уголовные дела не заводят

Теги: пропаганда, российская пропаганда, Бурятия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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