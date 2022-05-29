"В Бурятии каждый день хоронят пацанов с Украины. Кто нам будет на пенсию зарабатывать?" ГУР опубликовало разговор оккупанта с родственницами

Родственница рассказывает, что нашла юриста, который поясняет, что судебного преследования за увольнение из армии РФ быть не должно, и готов оказать юридическую поддержку. Российский военный отвечает, что уже написал рапорт.

"Если примешь решение увольняться, принимай. Каждый человек имеет право на жизнь и здоровье. Главное, Антоха, выжить, у тебя – одна цель. Погибнет столько молодежи… Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто! Пенсию отменят. Короче, жопа" – заявила еще одна собеседница, по данным ГУР – мать оккупанта.

Она также жалуется на пропаганду и говорит, что минобороны РФ занижает потери российских войск.

"Праздники – каждый день по телевизору какая-то х...йня. Улан-Удэ – 99 лет. Большущий концерт. Похрен, что в Бурятии каждый день хоронят пацанов с Украины. Вообще должен быть нах...р в трауре. А то проедут на машинах с этими знаками в поддержку наших солдат. Патриоты ...баные. Детей патриотизму кинулись учить. По телевизору все эти передачи политические, на всех каналах какую-то х...йню порют", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)