Колонны российских оккупантов покидают Мариуполь второй день подряд – советник мэра

Об этом 22 июня в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты "изменили тактику контроля передвижения", все чаще используя в разных районах города мобильные группы.

"Смена тактики связана с выводом большинства военного остатка оккупантов из города на другие участки фронта. Банальная нехватка ресурса", – отметил Андрющенко.

При этом настроения среди оккупантов "далеки от бравурных заявлений пропаганды", добавил советник мэра Мариуполя.

"Царит нежелание продолжения участия в войне, особенно среди жителей Донецкой области. Увеличиваются разговоры о желании сдаться в плен, особенно после сообщения о переброске их на направление боев в Запорожье", – подчеркнул Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля потери личного состава российских оккупационных войск в войне против Украины достигли около 34 230 военных, сообщил Генштаб ВСУ.