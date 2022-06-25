Современные системы ПВО, которые есть у партнеров, должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине – Зеленский

Зеленский: Санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше Фото: president.gov.ua

Такое мнение в вечернем обращении, опубликованном в Telegram Офиса президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Вот уже в понедельник буду участвовать в саммите [лидеров стран] "Большой семерки". На неделе состоится саммит НАТО. 45 ракет за половину суток и как раз накануне встреч. Все ясно. Еще одно подтверждение нашей позиции. Это подтверждение, что санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше и что системы противовоздушной обороны – современные системы, которые есть у наших партнеров – должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны. Нужно больше, чем в любом другом месте в мире", – сказал президент.

По его словам, никакие российские ракеты, никакие удары не способны сломить дух украинцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)