Современные системы ПВО, которые есть у партнеров, должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине – Зеленский

Такое мнение в вечернем обращении, опубликованном в Telegram Офиса президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Вот уже в понедельник буду участвовать в саммите [лидеров стран] "Большой семерки". На неделе состоится саммит НАТО. 45 ракет за половину суток и как раз накануне встреч. Все ясно. Еще одно подтверждение нашей позиции. Это подтверждение, что санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше и что системы противовоздушной обороны – современные системы, которые есть у наших партнеров – должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны. Нужно больше, чем в любом другом месте в мире", – сказал президент.
По его словам, никакие российские ракеты, никакие удары не способны сломить дух украинцев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Украине нужны ракетные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, танки, бронированные машины, системы противовоздушной обороны и боевая авиация, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба 17 июня. "Нам нужно оружие, которое докажет, что Запад действительно стремится помочь Украине победить, а не только не проиграть", – подчеркивал он.