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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Современные системы ПВО, которые есть у партнеров, должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине – Зеленский

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Зеленский: Санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше
Зеленский: Санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше
Фото: president.gov.ua

Массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами 25 июня – подтверждение того, что санкций против РФ из-за ее военной агрессии принято недостаточно.

Такое мнение в вечернем обращении, опубликованном в Telegram Офиса президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Вот уже в понедельник буду участвовать в саммите [лидеров стран] "Большой семерки". На неделе состоится саммит НАТО. 45 ракет за половину суток и как раз накануне встреч. Все ясно. Еще одно подтверждение нашей позиции. Это подтверждение, что санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше и что системы противовоздушной обороны – современные системы, которые есть у наших партнеров – должны быть не на полигонах или на хранении, а в Украине, где они сейчас и нужны. Нужно больше, чем в любом другом месте в мире", – сказал президент.

По его словам, никакие российские ракеты, никакие удары не способны сломить дух украинцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Украине нужны ракетные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, танки, бронированные машины, системы противовоздушной обороны и боевая авиация, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба 17 июня. "Нам нужно оружие, которое докажет, что Запад действительно стремится помочь Украине победить, а не только не проиграть", – подчеркивал он.

Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, санкции, Большая семерка, вооружение, агрессия, ПВО, военная помощь, полигон, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, удары, саммит НАТО, встреча, обращение
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