ЕС пообещал продолжить работу над санкциями против РФ и призвал мир присоединиться к ним

"Будет продолжена работа по санкциям, в том числе по усилению их применения и предотвращению обхода. Европейский совет призывает все страны присоединиться к санкциям ЕС, особенно страны-кандидаты. Необходимо быстро завершить работу над решением Совета о включении нарушения ограничительных мер Союза в список преступлений ЕС", – отметили в Евросовете.
Также Европейский совет призвал оперативно работать над дальнейшим увеличением военной поддержки Украины.
Евросовет также напомнил, что Россия, использующая продовольствие в качестве оружия в своей войне против Украины, несет единоличную ответственность за глобальный кризис продовольственной безопасности, который она спровоцировала.
"Европейский совет призывает Россию немедленно прекратить обстрел сельскохозяйственных объектов и вывоз зерновых, а также разблокировать Черное море, в частности Одесский порт, чтобы разрешить экспорт зерна и коммерческие перевозки", – говорится в сообщении.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.