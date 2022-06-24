ЕС пообещал продолжить работу над санкциями против РФ и призвал мир присоединиться к ним

В Евросовете отметили, что будут работать над усилением санкций и предотвращению их обхода Фото: depositphotos.com

"Будет продолжена работа по санкциям, в том числе по усилению их применения и предотвращению обхода. Европейский совет призывает все страны присоединиться к санкциям ЕС, особенно страны-кандидаты. Необходимо быстро завершить работу над решением Совета о включении нарушения ограничительных мер Союза в список преступлений ЕС", – отметили в Евросовете.

Также Европейский совет призвал оперативно работать над дальнейшим увеличением военной поддержки Украины.

Евросовет также напомнил, что Россия, использующая продовольствие в качестве оружия в своей войне против Украины, несет единоличную ответственность за глобальный кризис продовольственной безопасности, который она спровоцировала.

"Европейский совет призывает Россию немедленно прекратить обстрел сельскохозяйственных объектов и вывоз зерновых, а также разблокировать Черное море, в частности Одесский порт, чтобы разрешить экспорт зерна и коммерческие перевозки", – говорится в сообщении.