Запрет на ввоз фунтов и технологий, связанных с нефтью. Великобритания расширила санкции против России

Санкции включают запрет на экспорт в РФ товаров и технологий, связанных с производством химического и биологического оружия. Также запрещен экспорт топлива для реактивных двигателей и присадок к топливу, а также товаров и технологий для переработки нефти.

Кроме того, Британия прекращает поставки в РФ банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и евро.

Расширены ограничения на предоставление технической помощи, финансовых и брокерских услуг, связанных с импортом чугуна и стали, и введены новые санкции против товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.