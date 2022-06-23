Запрет на ввоз фунтов и технологий, связанных с нефтью. Великобритания расширила санкции против России

Санкции включают запрет на экспорт в РФ товаров и технологий, связанных с производством химического и биологического оружия. Также запрещен экспорт топлива для реактивных двигателей и присадок к топливу, а также товаров и технологий для переработки нефти.
Кроме того, Британия прекращает поставки в РФ банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и евро.
Расширены ограничения на предоставление технической помощи, финансовых и брокерских услуг, связанных с импортом чугуна и стали, и введены новые санкции против товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.