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Запрет на ввоз фунтов и технологий, связанных с нефтью. Великобритания расширила санкции против России

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Британия прекращает поставки в РФ банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и евро
Британия прекращает поставки в РФ банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и евро
Фото: depositphotos.com

Правительство Великобритании ввело новые торговые санкции против России. Список дополнительных ограничений опубликован на странице британского министерства иностранных дел.

Санкции включают запрет на экспорт в РФ товаров и технологий, связанных с производством химического и биологического оружия. Также запрещен экспорт топлива для реактивных двигателей и присадок к топливу, а также товаров и технологий для переработки нефти.

Кроме того, Британия прекращает поставки в РФ банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и евро.

Расширены ограничения на предоставление технической помощи, финансовых и брокерских услуг, связанных с импортом чугуна и стали, и введены новые санкции против товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, санкции, нефть, технологии, ограничения
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