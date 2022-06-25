ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

По данным Генштаба ВСУ, в Черном и Азовском морях оккупанты держат два носителя "Калибров". Утром было четыре

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оперативное командование ВСУ "Юг" связывало происходящее в море со штормом
Оперативное командование ВСУ "Юг" связывало происходящее в море со штормом
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Fаcebook

Российские оккупанты удерживают в Черном и Азовском морях два военных судна с крылатыми ракетами. Об этом проинформировал 25 июня в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid04YW7ntENsRD6Tkz9ukbcogptwF6YSEV9M24U7btxHkBfcmaMGygrkfH3RqScUDPml?__cft__[0]=AZWY4HVRg7_HBhxsr1f5NfQHvEvzF9WZwXd8JiGqDjPExvEjfYn-bVhzssyLBcBWUgo9SsIIf2JoyUwmE5sQ_mojIU_agZfrSy9_m5F12Za4v67cIE60T9118TK1271S8QYUlxY3S_2_JLht7cigDXYyeMS4dHYikrdqtQmFZbZQPw&__tn__=%2CO%2CP-R

Утром Генштаб ВСУ сообщал, что в акватории двух морей российские войска удерживают четыре носителя ракет "Калибр".

В оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины отмечали, что корабельная группировка вражеского флота в Черном море из-за продолжительного шторма "похудела" до двух ракетных и одного большого десантного корабля, а остальные носители ракет укрылись в пунктах базирования.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что противокорабельных ракет Harpoon, которые Украина получила от западных союзников, уже достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ.

По данным Генштаба ВСУ, на 25 июня с момента начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 14 кораблей и катеров оккупантов. Среди них флагман ЧФ РФ крейсер "Москва", который был подбит ВСУ 13 апреля и пораженный 17 июня буксир "Василий Бех", который вез на украинский остров Змеиный оккупантов и вооружение.

Теги: война, Черное море, Генштаб ВСУ, военные, флот, оккупация, корабль, вооружение, Азовское море, вторжение, шторм, ВСУ, война России против Украины, ракеты, корабли, море, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину
Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину
  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20
  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20 G
Дмитрий ГОРДОН
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька G
Дмитрий ГОРДОН
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (760740)
2
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото (243951)
3
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (141110)
4
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (113738)
5
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах (100194)
6
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (99718)
7
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС (66219)
8
Monatik рассказал, почему его мать в Луцке не приняла в своем доме переселенцев (61229)
 
 
 
 