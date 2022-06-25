По данным Генштаба ВСУ, в Черном и Азовском морях оккупанты держат два носителя "Калибров". Утром было четыре

"В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", – говорится в сообщении.
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Утром Генштаб ВСУ сообщал, что в акватории двух морей российские войска удерживают четыре носителя ракет "Калибр".
В оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины отмечали, что корабельная группировка вражеского флота в Черном море из-за продолжительного шторма "похудела" до двух ракетных и одного большого десантного корабля, а остальные носители ракет укрылись в пунктах базирования.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что противокорабельных ракет Harpoon, которые Украина получила от западных союзников, уже достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ.
По данным Генштаба ВСУ, на 25 июня с момента начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 14 кораблей и катеров оккупантов. Среди них флагман ЧФ РФ крейсер "Москва", который был подбит ВСУ 13 апреля и пораженный 17 июня буксир "Василий Бех", который вез на украинский остров Змеиный оккупантов и вооружение.