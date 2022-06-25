По данным Генштаба ВСУ, в Черном и Азовском морях оккупанты держат два носителя "Калибров". Утром было четыре

"В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", – говорится в сообщении.

Утром Генштаб ВСУ сообщал, что в акватории двух морей российские войска удерживают четыре носителя ракет "Калибр".

В оперативном командовании "Юг" Вооруженных сил Украины отмечали, что корабельная группировка вражеского флота в Черном море из-за продолжительного шторма "похудела" до двух ракетных и одного большого десантного корабля, а остальные носители ракет укрылись в пунктах базирования.

Война России против Украины. Главное (обновляется)