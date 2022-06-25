В Черном и Азовском морях оккупанты удерживают четыре носителя крылатых ракет "Калибр" – Генштаб ВСУ

"В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", – говорится в сообщении.
Как отметили в оперативном командовании "Юг", в Черном море находится три таких корабля.
"Корабельная группировка вражеского флота под влиянием продолжительного шторма "похудела" до двух ракетным и одного большого десантного корабля. Остальные укрылись в пунктах базирования", – говорится в сообщении.
24 июня в ОК "Юг" сообщали, что в Черном море находится четыре ракетных и три больших десантных корабля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 мая оперативное командование "Юг" заявило, что РФ вывела из Севастополя фрегат "Адмирал Макаров", таким образом увеличив группировку своих кораблей в Черном море до 10.
28 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что противокорабельных ракет Harpoon, которые Украина получила от западных союзников, уже достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ.
По информации ВМС Украины на начало июня, российские оккупанты прячут свои военные корабли в Черном море за гражданскими судами.
По данным Генштаба ВСУ, на 24 июня с момента начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 14 кораблей и катеров оккупантов. Среди них флагман ЧФ РФ крейсер "Москва", который был подбит ВСУ 13 апреля и пораженный 17 июня буксир "Василий Бех", который вез на украинский остров Змеиный оккупантов и вооружение.