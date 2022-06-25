В Черном и Азовском морях оккупанты удерживают четыре носителя крылатых ракет "Калибр" – Генштаб ВСУ

"В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр", – говорится в сообщении.

Как отметили в оперативном командовании "Юг", в Черном море находится три таких корабля.

"Корабельная группировка вражеского флота под влиянием продолжительного шторма "похудела" до двух ракетным и одного большого десантного корабля. Остальные укрылись в пунктах базирования", – говорится в сообщении.

24 июня в ОК "Юг" сообщали, что в Черном море находится четыре ракетных и три больших десантных корабля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)