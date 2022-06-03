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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты прячут свои военные корабли в Черном море за гражданскими судами – ВМС Украины

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В ВМС Украины подчеркнули, что оккупанты продолжают обстреливать украинские города, выпуская крылатые ракеты со своих кораблей в Черном море
В ВМС Украины подчеркнули, что оккупанты продолжают обстреливать украинские города, выпуская крылатые ракеты со своих кораблей в Черном море
Фото: ЕРА

Российские оккупанты прячут свои военные корабли в Черном море за гражданскими судами. Об этом 2 июня в Facebook сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как уточнили в ВМС, данная информация была получена из временно оккупированного Севастополя.

"Руководство Черноморского флота РФ начало применять известную с 2014 года коварную российскую "тактику", но теперь уже и на море. Военные преступники выводят на рейд Севастополя суда торгового флота с выключенными системами идентификации AIS для невозможности распознавания их как гражданских судов. Скрывая за ними свои военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр". Все это еще раз показывает настоящее лицо РФ", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/388283740005881

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

13 апреля Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

22 мая оперативное командование "Юг" заявило, что РФ вывела из Севастополя фрегат "Адмирал Макаров", таким образом увеличив группировку своих кораблей в Черном море до 10.

28 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что противокорабельных ракет Harpoon, которые Украина получила от западных союзников, уже достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ.

Теги: Россия, Украина, Севастополь, Черноморский флот РФ, ВМС Украины, Вооруженные силы Украины, война России против Украины, корабли, российские оккупанты
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