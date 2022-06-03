Российские оккупанты прячут свои военные корабли в Черном море за гражданскими судами – ВМС Украины

В ВМС Украины подчеркнули, что оккупанты продолжают обстреливать украинские города, выпуская крылатые ракеты со своих кораблей в Черном море Фото: ЕРА

Как уточнили в ВМС, данная информация была получена из временно оккупированного Севастополя.

"Руководство Черноморского флота РФ начало применять известную с 2014 года коварную российскую "тактику", но теперь уже и на море. Военные преступники выводят на рейд Севастополя суда торгового флота с выключенными системами идентификации AIS для невозможности распознавания их как гражданских судов. Скрывая за ними свои военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр". Все это еще раз показывает настоящее лицо РФ", – говорится в сообщении.

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