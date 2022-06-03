Российские оккупанты прячут свои военные корабли в Черном море за гражданскими судами – ВМС Украины

Как уточнили в ВМС, данная информация была получена из временно оккупированного Севастополя.
"Руководство Черноморского флота РФ начало применять известную с 2014 года коварную российскую "тактику", но теперь уже и на море. Военные преступники выводят на рейд Севастополя суда торгового флота с выключенными системами идентификации AIS для невозможности распознавания их как гражданских судов. Скрывая за ними свои военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр". Все это еще раз показывает настоящее лицо РФ", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
13 апреля Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".
22 мая оперативное командование "Юг" заявило, что РФ вывела из Севастополя фрегат "Адмирал Макаров", таким образом увеличив группировку своих кораблей в Черном море до 10.
28 мая спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что противокорабельных ракет Harpoon, которые Украина получила от западных союзников, уже достаточно, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ.