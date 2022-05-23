РФ вывела из Севастополя фрегат "Адмирал Макаров", группировка ее кораблей в Черном море увеличилась до 10 – командование "Юг"

"В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из семи больших десантных кораблей и двух ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается", – сообщили в командовании.

Командир фрегата – уроженец Украины Григорий Бреев, который служил в ВСУ, но изменил присяге в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины.

Фрегат оснащен 24 зенитными ракетными комплексами средней дальности "Бук" и восемью крылатыми ракетами "Калибр", писал Forbes. По информации издания, после потопления Украиной флагмана Черноморского флота РФ – ракетного крейсера "Москва" – у РФ осталось всего три крупных корабля, лучшим из которых является "Адмирал Макаров", который был включен в состав Военно-морского флота России в 2017 году.

Война России против Украины. Главное (обновляется)