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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ вывела из Севастополя фрегат "Адмирал Макаров", группировка ее кораблей в Черном море увеличилась до 10 – командование "Юг"

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Россия вывела в Черное море 10 кораблей, сообщили в командовании
Россия вывела в Черное море 10 кораблей, сообщили в командовании
Фото: Минобороны России / Facebook

Россия вывели из оккупированного Севастополя фрегат "Адмирал Макаров". Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг", опубликованном вечером 22 мая.

"В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. Но учитывая, что к группировке в Черном море из семи больших десантных кораблей и двух ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается", – сообщили в командовании. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1209682259569305/

Командир фрегата – уроженец Украины Григорий Бреев, который служил в ВСУ, но изменил присяге в 2014 году, когда РФ оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. 

Фрегат оснащен 24 зенитными ракетными комплексами средней дальности "Бук" и восемью крылатыми ракетами "Калибр", писал Forbes. По информации издания, после потопления Украиной флагмана Черноморского флота РФ – ракетного крейсера "Москва" – у РФ осталось всего три крупных корабля, лучшим из которых является "Адмирал Макаров", который был включен в состав Военно-морского флота России в 2017 году. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Черное море, Одесская область, война России против Украины, ракеты, корабли
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