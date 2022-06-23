Оккупанты хотят сделать из острова Змеиный "крейсер противовоздушной обороны" – главред BlackSeaNews

Клименко пояснил, что крейсер "Москва" до его затопления выполнял функции противовоздушной и противоракетной обороны.
"На нем были 64 установки С-300, морская версия "Форт", это почти два дивизиона ракет. И они создавали защитный зонтик над той военно-морской группировкой, которая демонстрировала намерения высадки десанта на побережье украинского Черного моря. Он их прикрывал с воздуха. После того как крейсер "Москва" пошел в известном направлении, они хотели и хотят сделать такой эрзац этого крейсера противовоздушной обороны из острова Змеиный", – сказал эксперт.
По открытым данным, информации со спутниковых снимков, на острове находилось, кроме локаторов, систем радиоэлектронной борьбы и так далее, до полутора десятков единиц военной техники, включая различные комплексы противовоздушной обороны.
"Конечно, они не могли на 100% заменить крейсер "Москва" в этом смысле, но тоже представляли угрозу. Поэтому если окажется, что удалось Военно-морским силам Украины попасть в эту технику, это, конечно, будет хорошо, это уменьшает риски десантных операций на нашем побережье", – подытожил Клименко.
Об ударе по Змеиному оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 21 июня. По информации командования, украинские военные поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.
13 апреля Вооруженные силы Украины подбили российский крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате украинского острова. В Одесской областной военной администрации сообщали, что по кораблю нанесли удар украинскими ракетами "Нептун".
12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.
17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул. По данным ВСУ, использовались поставленные Украине ракеты Harpoon американского производства.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.