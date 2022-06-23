Оккупанты хотят сделать из острова Змеиный "крейсер противовоздушной обороны" – главред BlackSeaNews

Клименко пояснил, что крейсер "Москва" до его затопления выполнял функции противовоздушной и противоракетной обороны.

"На нем были 64 установки С-300, морская версия "Форт", это почти два дивизиона ракет. И они создавали защитный зонтик над той военно-морской группировкой, которая демонстрировала намерения высадки десанта на побережье украинского Черного моря. Он их прикрывал с воздуха. После того как крейсер "Москва" пошел в известном направлении, они хотели и хотят сделать такой эрзац этого крейсера противовоздушной обороны из острова Змеиный", – сказал эксперт.

По открытым данным, информации со спутниковых снимков, на острове находилось, кроме локаторов, систем радиоэлектронной борьбы и так далее, до полутора десятков единиц военной техники, включая различные комплексы противовоздушной обороны.

"Конечно, они не могли на 100% заменить крейсер "Москва" в этом смысле, но тоже представляли угрозу. Поэтому если окажется, что удалось Военно-морским силам Украины попасть в эту технику, это, конечно, будет хорошо, это уменьшает риски десантных операций на нашем побережье", – подытожил Клименко.

Об ударе по Змеиному оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 21 июня. По информации командования, украинские военные поразили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.

Война России против Украины. Главное (обновляется)