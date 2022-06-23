ВСУ уничтожили на Змеином российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику – ОК "Юг"

"В продолжение операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеином зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику", – говорится в сообщении.

Окончательные результаты доразведываются, добавили в командовании.

Об ударе по Змеиному ОК "Юг" сообщало 21 июня.

"То, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, подсчитывает значительные потери", – сообщали в командовании.

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