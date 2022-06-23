ВСУ уничтожили на Змеином российский комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику – ОК "Юг"

"В продолжение операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеином зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику", – говорится в сообщении.
Окончательные результаты доразведываются, добавили в командовании.
Об ударе по Змеиному ОК "Юг" сообщало 21 июня.
"То, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, подсчитывает значительные потери", – сообщали в командовании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета.
13 апреля Вооруженные силы Украины подбили российский крейсер "Москва", который ранее участвовал в захвате украинского острова. В Одесской областной военной администрации сообщали, что по кораблю нанесли удар украинскими ракетами "Нептун".
12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.
17 июня украинские военные поразили российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул. По данным ВСУ, использовались поставленные Украине ракеты Harpoon американского производства.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.